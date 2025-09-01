La UD Ibiza se refuerza el último día de mercado con un delantero argentino sub-23
Santi Müller, de 21 años, ha jugado en el Badajoz, Montijo, Linares y Deportiva Minera
Redacción Deportes
La Unión Deportiva Ibiza ha llegado a un acuerdo con Santiago Müller para que se convierta en nuevo integrante de la primera plantilla para la temporada 2025-2026, ha informado el club ibicenco este lunes, en el último día del mercado de fichajes.
Santiago Müller Fernández (Buenos Aires, Argentina, 2003) es un futbolista de 21 años que juega como delantero. El joven punta bonaerense ha pasado por diferentes clubes de nuestro territorio como el CD Badajoz, con el que debutó en Primera RFEF con 19 años, Montijo, Linares o Deportiva Minera, todos ellos en Segunda RFEF. El futbolista, que solo ha anotado 4 goles en las tres últimas campañas, se une al plantel de Paco Jémez para sumar en ataque durante la temporada del décimo aniversario de la entidad.
