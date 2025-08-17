La UD Ibiza perdona y pierde ante el Real Madrid Castilla en su quinto amistoso

La UD Ibiza ha encajado este domingo su segunda derrota de la pretemporada en su visita al estadio Alfredo di Stefano del Real Madrid Castilla, que se ha impuesto por 2-1 con un tanto en el descuento de Loren Zúñiga. El conjunto ibicenco, que venía de sumar tres victorias consecutivas, ha perdonado en múltiples ocasiones a su rival y ha acabado encajando un revés innecesario antes de emprender las dos últimas semanas de preparación. Davo se ha estrenado como goleador esta pretemporada adelantando a los ibicencos, que han visto cómo su rival remontaba el encuentro aprovechando la falta de efectividad de un Ibiza que, pese a la derrota, ha ofrecido una buena imagen en la capital.

Cumplido el minuto 7 Lamini evitó el primero de la UD Ibiza al despejar sobre la línea de gol un remate a bocajarro de Fran Castillo a pase de la muerte de Mounir. El lateral zurdo había ganado línea de fondo en una nueva transición en ataque de los celestes, que salieron con más chispa y mordiente que el filial madridista, que esta temporada competirá en el grupo 1 de Primera RFEF. Los de Paco Jémez habían avisado y en el minuto 9 llegó el 0-1 por mediación de Davo, que siempre en el sitio indicado cazó el rechace a un disparo de Del Pozo tras ingresar en el área merengue. Solo un minuto después volvió a perdonar Fran Castillo tras un robo en ataque de la UD Ibiza a cargo del mediocentro Del Pozo. La formación ibicenca se estaba mostrando muy superior en los albores del amistoso a un Castilla sorprendido por el empuje de su rival.

Despierta el Castilla

Sin embargo, el filial del Real Madrid despertó pronto y enlazó buenas jugadas combinativas, como la que desembocó en el que gol de Rachad tras ganar la espalda de la defensa tras una excelsa acción coral de sus compañeros (1-1, min. 17). Al equipo ibicenco, ayer de fucsia, le tocó correr tras el balón y defender contra un Castilla dotado de una gran calidad técnica y mucha personalidad tras superar un inicio marcado por la buena presión de los isleños.

La UD Ibiza tuvo la ocasión de avanzarse a los 27 minutos en una acción de estrategia botada por Álex Gallar que finalizó Bebé con un potente disparo por bajo al que respondió bien Fran González. Y a continuación, desplegó el cuadro ibicenco una contra que no fue capaz de materializar Ernesto en un mano a mano escorado en el que además se resbaló el extremo celeste. En la acción siguiente atacó en transición el equipo merengue y Yáñez, en el segundo palo, se topó con la defensa en su duro remate. Tras la pausa para la hidratación hubo momentos para cada equipo, como en otro mano a mano fallado in extremis por Ernesto, y el partido se marchó al descanso con enorme igualdad y tablas en el marcador.

Segunda parte

Con Glezer y Fede Vico como novedades, el cuadro ibicenco saltó con nuevos bríos y gozó de algunas opciones como la de Fran Castillo con un disparo lejano que repelió el meta madridista. También la tuvo Mounir para definir otro gran contraataque celeste, pero su potente chut a bocajarro lo desvió Fran a córner. Las fuerzas volvieron a equilibrarse cuando el equipo de Arbeloa pudo amasar el esférico y combinar con ritmo. Tras el carrusel de cambios dio un paso al frente el bloque de Paco Jémez. En el minuto 79, después del enésimo robo en ataque de Del Pozo, Fede Vico tuvo una inmejorable opción de marcar pero su definición con pierna zurda se fue lamiendo el poste. A cinco para el final también perdonó la UD Ibiza tras un error del meta local en la salida de balón. La formación de fucsia no acabó con buenas sensaciones el partido, donde tras perdonar en numerosas ocasiones acabó perdiendo después de que Loren Zúñiga ganara la espalda de la defensa y batiera a Belman con un efectivo sombrerito.

El próximo sábado en Sabadell (Nova Creu Alta, 20 horas) los de Jémez pondrán el punto y final a sus amistosos de pretemporada antes de su estreno liguero, el sábado 30 ante el Sevilla Atlético (21,30 horas).