La UD Ibiza paga sus errores ante el Atlético Madrileño y encaja la primera derrota

La UD Ibiza continúa generando dudas en su arranque liguero y este domingo encajó la primera derrota de la temporada tras caer por 2-0 frente al Atlético Madrileño. El conjunto ibicenco ha pagado sus errores en el tramo inicial del partido, donde el filial rojiblanco ha logrado sus dos tantos en apenas siete minutos, y no ha tenido capacidad de reacción. La formación de Paco Jémez ha dado un nuevo paso atrás ofreciendo una imagen indolente contra el cuadro de Fernando Torres, y pierde otra ocasión para imponer su autoridad y situarse líder en solitario. La UD Ibiza acumula tres jornadas seguidas sin ganar y continúa recibiendo goles domingo tras domingo.

Y eso que el equipo ibicenco gozó de varios acercamientos en los primeros instantes; el más peligroso cumplido el minuto 5 de juego, con un excelente servicio al área de Bebé que Sofiane remató al travesaño en boca de gol. El nuevo error del francés en la definición sería determinante para el devenir del encuentro. Porque la UD Ibiza había saltado al encuentro con mucha movilidad y proyección ofensiva, con Fede Vico y Medina muy activos por banda derecha. Paco Jémez había reforzado la medular con Del Pozo, Glezer y Del Olmo formando en trivote, y sentó a Álex Gallar, suplente por primera vez en lo que va de temporada. La carta de presentación de los celestes en Alcalá fue bastante buena, pero sin efectividad en ataque y con las habituales lagunas defensivas, la propuesta quedaría en papel mojado. Como la semana anterior frente al Antequera.

Y es que la otra asignatura pendiente de los ibicencos era mantener la portería a cero por primera vez en lo que va de curso, pero un error garrafal de Ramón Juan desbarató los planes a las primeras de cambio. Apenas se había cumplido el minuto 10 de partido cuando Del Pozo cedió atrás un balón cómodo, pero el guardameta catalán se entretuvo y no hizo bien el segundo control. Bellotti, al acecho, le robó la cartera y marcó a placer el 1-0.

El tanto mató la confianza del equipo de Paco Jémez y siete minutos después, el filial colchonero aprovechó el aturdimiento de su rival para ampliar diferencias. Tras un disparo al palo de Íker Luque, el talentoso mediapunta de 20 años agarró de nuevo el cuero en la acción siguiente y, tras caracolear por el balcón del área, sirvió una asistencia de lujo para que Arnau Ortiz driblara a Ramón Juan y estableciera el 2-0 (min. 18). Demasiado castigo para un Ibiza que en los albores del partido bien pudo haber escrito otro guion sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares.

La UD Ibiza debía luchar contra el tiempo y la precipitación. No iba a resultar nada fácil voltear la situación, pero trató de reaccionar y pasada la media hora de juego, Del Pozo enganchó una volea desde la frontal del área que se marchó fuera acariciando la escuadra. Después fue José Albert con un disparo lejano quien probó fortuna, y tras el córner, Iago Indias remató dentro del área por encima del larguero. Al filo del descanso, Unai Medina tuvo dos ocasiones claras a la salida de otro saque de esquina, pero primero un defensa con el hombro (el árbitro observó la acción en el 'Video Support') y después el meta rojiblanco con una soberbia 'palomita' desbarataron sendos remates. A pesar del empeño, el conjunto celeste volvió a evidenciar sus problemas de cara al gol y no logró recortar diferencias de cara a la segunda mitad.

Segunda parte

Como en Marbella, Paco Jémez reajustó el equipo con defensa de tres y dos delanteros, dando entrada de golpe a Gallar, Ernesto y Davo por Iago Indias, Del Olmo y Fede Vico. La UD Ibiza adelantó sus líneas, pero en un desajuste defensivo el Atleti B pudo matar el choque. Arnau Ortiz se metió hasta la cocina por el perfil zurdo pero mandó su disparo a las nubes. En la acción siguiente Bebé estuvo a punto de hacer una de las suyas, con un trallazo desde 35 metros que despejó a córner el cancerbero rojiblanco junto a la escuadra. El partido se había convertido en un peligroso correcalles y solo un minuto después, Ramón Juan evitó el 3-0 sacando con el pie un mano a mano a Bellotti. El medio campo desapareció y todo eran transiciones de un área a la contraria. Matar o morir para el combinado de Paco Jémez.

La precipitación y la falta de ideas y de mordiente en los metros finales privaron a los celestes de meterse en el partido. Ni siquiera a la desesperada lograron recortar diferencias ante el equipo de Fernando Torres, que acabó en área rival y mucho más cerca de conseguir el tercero.

Ni los hombres de refresco ni la apuesta arriesgada de Jémez surtieron efecto ante un rival ordenado y muy solidario en las ayudas. La UD Ibiza volvió a naufragar frente al Atleti B, prolonga su mala racha contra los filiales y encadena tres jornadas sin ganar. Toca reaccionar.

