UD Ibiza: Mandíbula de cristal

El concepto ‘mandíbula de cristal’ se refiere a la susceptibilidad de un deportista, especialmente un boxeador, de quedar noqueado o a sufrir una fractura de es hueso por un golpe directo. Algo totalmente aplicable a la UD Ibiza, a la que le cuesta levantarse y que se queda en la lona cuando el rival le golpea primero.

Es irrelevante que el conjunto celeste comience mandando, que sea capaz de acumular ocasiones de gol o que dé la sensación de tener controlada la situación. Cada vez que la UD Ibiza encaja el primer tanto del partido, su confianza disminuye, se vuelve vulnerable y le entra el miedo en el cuerpo, algo que sus rivales huelen y aprovechan para asestar un golpe que rompe la mandíbula ibicenca, a la que empezar perdiendo le provoca una inseguridad y un desequilibrio que el entrenador Paco Jémez deberá de tratar si quiere tener opciones de lograr el ascenso. Porque los buenos jugadores aparecen en los momentos difíciles, no se achican.

El equipo celeste, que cayó con merecimiento en su visita del pasado domingo al Atlético de Madrid B, ha demostrado ser vulnerable cuando se enfrenta a contrincantes que se ponen por delante en el marcador. Este fin de semana, los ibicencos tuvieron una buena puesta en escena en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, estrellando un balón en el travesaño en el minuto cinco que pudo cambiar el guion del partido, pero Sofiane, cuyo olfato goleador sigue en Ceuta, se dio de bruces contra la madera.

Sólo cinco minutos después, un grosero error de Ramón Juan tras un pase de Del Pozo fue aprovechado por Bellotti, que se lucró del fallo del guardameta celeste para poner el 1-0 en el marcador, dejando en jaque la esperanza pitiusa tras el buen inicio de partido. El filial colchonero olió sangre y vio a la UD Ibiza cerca del KO, se fue al ataque y sólo siete minutos después le puso la puntilla con un gol de Arnau, que puso tierra de por medio y dilapidó toda ilusión celeste tras el buen comienzo de partido.

Dos llegadas que sirvieron para que el castillo de naipes ideado por Paco Jémez se derrumbase, sus jugadores dejasen de mandar en el juego y apareciese la fragilidad defensiva de un equipo que es el segundo más goleado de todo el Grupo 2 de Primera RFEF. Jémez trató de cambiar la dinámica con un triple cambio en el descanso, dando entrada a un Gallar que comenzó el partido en el banquillo (algo que no ocurría desde que se quedase fuera de la convocatoria al cumplir ciclo de amarillas frente al Algeciras el pasado mes de marzo), Ernesto y Davo, que poco o nada pudieron hacer para cambiar el devenir del encuentro.

El del domingo era un partido que había ganado trascendencia a lo largo del fin de semana tras los tropiezos de varios rivales directos de la UD Ibiza en la zona alta de la clasificación. El CE Europa cayó en Teruel, el Alcorcón empató ante el Hércules en Alicante y el Cartagena fue barrido en casa del líder, el sorprendente Atlético Sanluqueño, que sin hacer ruido se ha colocado en lo más alto de la tabla con un calendario endiablado en sus primeras cinco jornadas, en las que ha derrotado a Cartagena y Nàstic de Tarragona y empatado frente a Sabadell y Atlético de Madrid B.

Si bien es pronto para sacar conclusiones, el inicio liguero no ha sido el deseado por la afición celeste. La UD Ibiza ocupa el sexto lugar de la clasificación con ocho puntos tras cinco jornadas, pero se encuentra en una dinámica descendente como atestiguan las tres últimas jornadas, en las que ha cosechado dos empates ante Marbella y Antequera, anteúltimo clasificado, y la derrota del domingo ante el Atlético de Madrid B. Los pitiusos sólo han conseguido una victoria en el mes de septiembre que finaliza hoy, ante el Hércules, en un partido en el que los pupilos de Paco Jémez tuvieron que derramar sangre, sudor y lágrimas para quedarse con los tres puntos ante un rival que en la segunda parte pudo rascar algo positivo de su visita al Palladium Can Misses.

La UD Ibiza es un equipo repleto de recursos, calidad y capacidad ofensiva, pero necesita replantearse las cosas desde la defensa para dejar de ser un equipo tan vulnerable tras recibir el primer golpe. Es la manera con la que podrá controlar los encuentros sin depender de la magia de sus hombres de arriba, en especial de un Bebé que no puede ser el que siempre saque los partidos adelante con su bola de cristal. De no ser así, cada gol encajado de modo tempranero seguirá suponiendo un KO técnico y no habrá manera de fortalecer la mandíbula de cristal.

