La UD Ibiza logra la cesión del extremo sub-23 brasileño Joao Fersura
Redacción Deportes
La Unión Deportiva Ibiza y Real Betis Balompié han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista João Fersura para la temporada 2025/2026, según ha informado este miércoles el club celeste.
João Gabriel Fersura Feu (Nova Friburgo, Brasil, 2005) es un futbolista zurdo de 20 años que juega como extremo.
Fersura disputó nueve encuentros en el campeonato Pernambucano con el CE Porto durante la temporada 2023/2024. Al año siguiente, el Real Betis lo incorporó a las filas del Betis Deportivo, donde el atacante brasileño disputó un total de 21 encuentros la pasada temporada. Fersura aterriza en la isla para aportar desborde y desparpajo en el ataque 'blau cel'.
Con este fichaje la UD Ibiza alcanza las 23 fichas para el primer equipo, y y aún puede incorporar dos más de categoría sub-23.
- NOTICIA SPORT: ¡Ofertón formal del Chelsea por Fermín!
- Vía libre para el Barça ante el Rayo
- Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- El Barça informa a la UEFA: Spotify Camp Nou, el estadio elegido
- ¡Fermín, tentado por la oferta del Chelsea!
- Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
- Ebrima, la gran decisión