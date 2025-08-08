La UD Ibiza lanza los nuevos abonos para empresas

La UD Ibiza lanza los abonos de empresa para la temporada del décimo aniversario. Las empresas abonadas podrán obtener, además de la posibilidad de disfrutar de los partidos en el Palladium Can Misses, diferentes ventajas exclusivas, descuentos y experiencias durante los días de partido. El precio de salida para disfrutar del pack de dos abonos con hospitality incluido será de 2500 euros para toda la temporada.

Con estos abonos, los aficionados que lo deseen podrán «vivir el fútbol desde las mejores localidades del estadio, con trato preferencial, hospitalidad y una conexión real con el club y la isla». Se trata de un «espacio reservado para empresas que quieren más que visibilidad: quieren pertenecer a la UD Ibiza».

Incluye dos abonos premium en tribuna central, junto al palco de autoridades, con acceso a todos los encuentros de Liga y Copa que la UD Ibiza juegue como local. También dará acceso al hospitality desde una hora antes del inicio de los partidos y butacas personalizadas con el logo de la empresa abonada. Incluye, además, un pack de bienvenida con dos camisetas oficiales de la temporada y dos entradas extras por partido de Liga (siempre que haya disponibilidad), descuentos en productos oficiales del club y la presencia del logo en la sección de empresas en la web y app oficial de la UD Ibiza.

Por otro lugar, las empresas que contraten este abono serán invitadas a vivir «experiencias exclusivas cuidadosamente para generar relaciones, disfrutar de Ibiza y conectar con la esencia del club». Este tipo de vivencias serán «deportivas, gastronómicas y culturales, siempre con el sello de la UD Ibiza».

Los asientos de este abono estarán localizados en la Tribuna central Sur, una zona reservada para empresas en un «entorno controlado, con acceso diferenciado y posibilidad de espacio exclusivo para hospitality».