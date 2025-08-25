La UD Ibiza y LaLiga+ ofrecen un 50% de descuento en suscripciones a los abonados celestes

La UD Ibiza ha alcanzado un acuerdo con LaLiga+ para poner a disposición de sus abonados una oferta exclusiva con motivo de la temporada del X Aniversario del club. Gracias a este convenio, los seguidores celestes podrán disfrutar de todos los partidos del equipo en la campaña 2025/2026 con un 50% de descuento en la suscripción a la plataforma de streaming.

LaLiga+ ha habilitado dos planes específicos con precios reducidos para los abonados ibicencos:

Plan Plus Total (todos los deportes de LaLiga+): 75 €/año (antes 158,99 €).

Plan Primera Federación: 65 €/año (antes 135 €/año).

Para beneficiarse de esta promoción, los abonados deberán registrarse en la web oficial de LaLiga+ (www.laligaplus.laliga.com) y seleccionar uno de los planes disponibles. Durante el proceso de suscripción, bastará con introducir el ID de abonado en el apartado “¿tienes un código de descuento?” para que el descuento se aplique automáticamente.

"Con esta iniciativa, la UD Ibiza refuerza su compromiso con la afición, facilitando que todos sus seguidores puedan seguir en directo y a un precio reducido los partidos de la temporada más especial en la historia del club, la del décimo aniversario", indica la entidad celeste.