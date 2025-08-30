La UD Ibiza se estrena con una sufrida victoria en Sevilla

La UD Ibiza ha debutado este sábado con una sufrida victoria frente al Sevilla Atlético en el encuentro correspondiente a la primera jornada de Liga en el grupo 2 de Primera RFEF, celebrado en el estadio Jesús Navas (1-2). Un golazo de Bebé nada más comenzar el encuentro y otro de Ernesto al inicio de la segunda mitad allanaron el camino de la victoria para los de Paco Jémez, pero el filial andaluz recortó pronto diferencias y apretó hasta el minuto 102 (el colegiado dio 12 minutos de descuento) en busca del empate. Los celestes resistieron y cosecharon los tres primeros puntos en un arranque intenso y agónico de competición oficial.

El buen inicio de partido de la UD Ibiza lo plasmó Bebé con el golazo de la jornada, un trallazo de falta directa desde más de 30 metros que bajó en parábola para entrar por la escuadra derecha de la portería de Rafa Romero (min. 4). Un tanto de sublime factura, de ejecución magistral por parte del caboverdiano, con el que la UD Ibiza inauguró su tercera tentativa de ascenso en Primera RFEF. La carta de presentación de los celestes en el estadio Jesús Navas vino precedida de la primera alineación titular por parte de Paco Jémez. Un once marcado por las bajas por lesión de Josep Señé y Fran Castillo, teóricos titulares, y con nombres propios como los de Sofiane en punta de lanza en lugar de Davo; José Albert por delante de Mounir en el lateral zurdo, y una línea medular conformada por Del Pozo, Ernesto, Álex Gallar y Fede Vico.

El filial sevillista trató de reaccionar en los minutos siguientes al gol, aunque con escasa profundidad ante un Ibiza bien pertrechado y efectivo en la presión. Sin embargo, daba la impresión de que el equipo de Paco Jémez había bajado una marcha, inducido por su ventaja en el marcador, y dejó que su rival asumiera el dominio del balón y el control territorial. Al filo del minuto 20 reapareció la UD Ibiza en ataque con una buena maniobra de Sofiane en el balcón del área y un remate que obligó a la estirada del meta local. Cinco minutos después la tuvo Nacho a la salida de un córner botado por Fede Vico, pero Romero respondió bien al remate mordido del central andaluz.

No obstante, los celestes no tenían ni mucho menos controlado el encuentro y el Sevilla Atlético apretó en busca del empate. De hecho, el 'Video Support' (el nuevo VAR 'low cost' de Primera RFEF) se estrenó a los 34 minutos para certificar el fuera de juego de Raihani en el gol de cabeza que anotó a centro de Aleix Ciria. El tanto había sido invalidado, pero fue un claro aviso de las intenciones del filial de Nervión frente a un cuadro isleño demasiado conservador. En los instantes finales se desplegó el equipo 'blau cel' y Fede Vico tuvo el segundo en un lanzamiento raso y cruzado que se fue lamiendo el poste. Con un Ibiza que contemporizó demasiado tras el golazo de Bebé se fue el encuentro al descanso.

Segunda parte

El segundo episodio comenzó con otro claro aviso por parte del Sevilla Atlético en botas de Alexis Ciria, que con un sutil y elegante golpeo desde fuera del área forzó una formidable intervención de Ramón Juan para despejar el balón al travesaño. Y del posible empate se pasó al 0-2 en el minuto 51 tras una gran internada de José Albert, cuyo pase en profundidad lo prolongó Sofiane con pierna zurda, lejos del alcance del meta local, para que Ernesto empujara el cuero a la red. Una jugada de tiralíneas en transición que sirvió para alejar la amenaza sevillista y encarrilar el primer triunfo celeste.

Pero la alegría duró poco. El equipo ibicenco había vuelto a sestear con el balón y permitió al Sevilla Atlético desplegarse con comodidad. Así llegó el 1-2 al filo del minuto 60, el lateral Espiñeira llegando con facilidad y sirviendo al corazón del área, donde Alberto Collado libre de marca anotó por bajo ajustando el balón. El primer desajuste claro de los celestes redujo la ventaja de los visitantes con media hora por delante. Y Paco Jémez reaccionó dando entrada a Glazer por Álex Gallar después de que el catalán lanzara una falta directa cerca de la escuadra.

El bloque ibicenco era incapaz de retener el balón y matar el partido. Por el contrario, perdía los duelos y sufría en todas las transiciones de los canteranos sevillistas. La UD Ibiza debía encontrar la forma de cortar el ritmo y la dinámica del partido, tendente al empate, y Paco Jémez la halló pidiendo la revisión de una posible mano en el área de un defensor local. Aunque no sirvió para que el colegiado pitara penalti, sí fue útil para detener el encuentro durante un puñado de minutos. A la vuelta llegó otro cambio defensivo, el de Mounir por Bebé en el carril izquierdo, mientras aparecían los calambres en futbolistas como Sofiane y José Albert. Había nervios en la formación celeste porque el Sevilla Atlético mantenía su presión. Jesús Galbán pidió revisión por un presunto pisotón de Unai Medina a un rival tras el saque de una falta lateral, pero tampoco apreció infracción el colegiado. Y entre interrupciones y cambios se llegó a la recta final, con 12 minutos de agónica prolongación para un Ibiza que acabó logrando su primer triunfo aunque con demasiado sufrimiento. Un buen inicio, pero con muchas cosas a mejorar.