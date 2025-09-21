La UD Ibiza se estrella en casa con el colista Antequera

La UD Ibiza ha firmado este domingo un insuficiente empate en Can Misses frente al colista Antequera (1-1), al que ha resucitado perdonando ocasiones claras para ceder dos puntos y el liderato en el duelo correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF. El equipo de Paco Jémez ha sido incapaz de imponer su superioridad y de plasmar su dominio en goles, sobre todo con un desacertado Sofiane que ha marrado ocasiones muy claras en la segunda mitad.

El equipo ibicenco asumió la iniciativa con un equipo titular que presentó las novedades de Monjo por Iago indias y Del Olmo por Señé. En los albores del choque, el Antequera no pudo más que defender con cierto orden aunque al filo del minuto 5 tuvo una opción en botas del veterano Biabiany, que mandó un centro desde banda izquierda a las nubes. José Albert, muy activo sorprendiendo entre líneas, y Bebé volvieron a ser los más participativos en ataque por el carril zurdo celeste. Con el paso de los minutos mejoró la fluidez y el ritmo de juego de la UD Ibiza, aunque cumplido el minuto 20 no había plasmado el dominio en ocasiones de claro peligro. Poco después Sofiane protagonizó el primer disparo a portería después de una cabalgada de Bebé. El delantero armó un disparo seco que despejó Samu Pérez con una buena estirada. No estaba pasando apuros el cuadro de Paco Jémez en defensa, pero las ocasiones, más allá de centros al área, no llegaban.

Fue en un robo en la salida de balón del equipo malagueño como se adelantó en el marcador el Ibiza. Del Pozo se guisó y se comió el 1-0 con una acción personal que desbloqueó el duelo (min. 36). Sin embargo, la alegría duró un suspiro y tras la larga revisión del 'Video Support', y solo una jugada después, empató el Antequera en una rápida transición culminada por Bassèle (1-1, min. 40). El juego del Ibiza se diluyó y dio alas al Antequera, que gozó de dos claras ocasiones al filo del descanso para haber culminado la remontada. Primero David Ramos la mandó fuera en el mano a mano y después el propio Basselè remató por encima del travesaño un pase atrás de Biabiany. El extremo francés incluso anotaría en el descuento, pero la acción se invalidó por fuera de juego.

Segunda parte

La entrada de Señé por un renqueante Del Olmo marcó la reanudación del choque, al que ingresó con nuevos bríos el equipo celeste. Tras varias acometidas de Bebé, fue Sofiane quien lo probó con un zurdazo fuerte y ajustado que se marchó rozando el palo. Después lo intentó con un cabezazo peinado Fede Vico, que volvió a protagonizar un partido gris junto a Álex Gallar, sin brillo y con escasa participación en ataque. El Antequera, por su parte, estaba demostrando por qué ocupa la última posición, y a excepción de los chispazos de Biabiany no ofreció ningún argumento para ganar en Can Misses.

A los 65 minutos tuvo la oportunidad más clara del partido el equipo isleño, tras una asistencia magistral al espacio de Gallar que remató cruzado Bebé superando por bajo al portero. El balón se marchó acariciando el palo sin que Sofiane alcanzara a remachar el cuero a gol. El punta francés tampoco acertó a embocar a la red una asistencia al área pequeña del propio Bebé, el mejor futbolista sobre el terreno de juego.

Con un cuarto de hora por delante, se echaba en falta la presencia sobre el campo de Davo para aprovechar alguna segunda jugada. Y cuando el gallego al fin entró en el minuto 79 lo hizo ovacionado por la afición. A cinco para el final volvió a mandar al limbo una clara ocasión Sofiane, incapaz de definir con todo a favor tras la enésima incursión de Bebé. Hasta en el descuento volvió a marrar una doble ocasión dentro del área. No tuvo su día el delantero procedente del Ceuta.

En el descuento, Davo reclamó penalti por empujón pero el colegiado no lo apreció en el Video Support'. Con cierta polémica pero un inoportuno patinazo d ella UD Ibiza en casa acabó el encuentro.

