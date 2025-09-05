La UD Ibiza celebra su primer encuentro con empresas para extender su tejido social

La Unión Deportiva Ibiza celebró ayer en el estadio Palladium Can Misses un evento exclusivo dirigido a patrocinadores, áreas VIP y miembros del Club de Empresas. El encuentro, concebido como una cita de networking con las firmas colaboradoras, tuvo como objetivo principal reforzar el área comercial de la entidad, consolidar relaciones a largo plazo con el tejido empresarial de la isla y potenciar la proyección de la imagen del club tanto dentro como fuera de Ibiza.

Alrededor de 60 personas acudieron a la cita, entre ellas el alcalde de Vila, Rafael Triguero. Los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel de bienvenida en el espacio de hospitality del estadio antes de participar en el tradicional posado de familia sobre el césped de Can Misses.

Durante el acto, el presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, agradeció el respaldo del empresariado local durante la primera década de vida del club. “Quiero agradecerles su apoyo durante estos diez años. Es fundamental trabajar junto a empresas de la isla, ellos también son parte de la afición”, subrayó.

El máximo dirigente celeste también puso el acento en la importancia de la temporada que acaba de comenzar, marcada por la conmemoración del X Aniversario de la entidad.

“Este evento es solo el principio de todo lo que vamos a llevar a cabo en la temporada del X Aniversario. Vamos a preparar muchas actividades, muchos actos con los que vamos a trabajar para acercar aún más el club a la gente. Ojalá que junto con todo esto que vamos a realizar nos acompañe un buen rendimiento deportivo. Eso sería el Décimo Aniversario perfecto”, añadió.

La UD Ibiza afronta así un curso especial en el que, además de lo deportivo, pretende fortalecer sus vínculos con la sociedad ibicenca y consolidar su papel como referente dentro y fuera de la isla.