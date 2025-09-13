La UD Ibiza busca la tercera ante un crecido Marbella

La UD Ibiza afronta este sábado (16.15 horas, Banús Football Center) un auténtico partidazo ante el Marbella FC en la jornada 3 del Grupo 2 de Primera RFEF. El equipo de Paco Jémez, líder en solitario con seis puntos de seis posibles, llega con confianza y con la moral por las nubes tras derrotar el pasado fin de semana a otro de los aspirantes al ascenso, el Hércules de Alicante, que sucumbió en el Palladium Can Misses ante la pegada y el poderío ofensivo de los celestes por dos goles a uno.

El conjunto marbellí llega a la cita de hoy con cuatro puntos tras vencer con remontada incluida en su debut al Real Murcia (2-1) en un gran partido y empatar el pasado fin de semana en el Nuevo Mirador ante el Algeciras en un choque gris de los de Carlos de Lerma, que manifestó estar «muy molesto» con la actitud del equipo en tierras andaluzas pero que, a pesar de ello, tiene a sus hombres cuartos en la tabla clasificatoria.

Además, los andaluces son un equipo realmente temible en casa como atestiguan sus últimos seis partidos oficiales, saldados todos con victoria. Además, los pitiusos, de conseguir un triunfo hoy, podrían distanciarse de sus rivales directos por el ascenso, puesto que el Real Murcia visita al Atlético de Madrid B, y el Cartagena al Sabadell, dos campos muy complicados.

Carlos de Lerma: «Jémez ha demostrado que le gusta jugar bien»

Carlos de Lerma, entrenador del Marbella FC, reclamó a la afición en la rueda de prensa previa al partido que les apoye «igual que ante el Murcia o incluso más». También afirmó que van a intentar «repetir ese partido en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultado», valorando la racha de seis triunfos consecutivos en su feudo: «No es casualidad que en los últimos seis partidos el balance sea de seis victorias en casa», manifestando que tienen que ser «muy fuertes en casa y más fuertes fuera».

Sobre la UD Ibiza, De Lerma espera «un equipo agresivo, que defienda en bloque alto, presione mucho y tenga capacidad para asociarse», lo que son «las señas de identidad de Paco Jémez, que ha demostrado a lo largo de su trayectoria que lo que a él le gusta es jugar bien», y valoró que «sin hacer un fútbol excelso», los ibicencos están consiguiendo «unos resultados óptimos».