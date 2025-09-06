La UD Ibiza baila al ritmo de Bebé

La UD Ibiza sumó su segunda victoria consecutiva ante el Hércules en el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 2 de Primera RFEF, el primero en el Estadio Palladium Can Misses. Paco Jémez escogió el mismo once titular que venció en el debut liguero ante el Sevilla B a pesar del mal juego desplegado por el combinado celeste y los jugadores dieron la razón al técnico canario, que ve como su equipo finaliza el sábado como líder en solitario de la categoría. El conjunto celeste dejó una buena imagen en la primera parte, pero bajó su rendimiento notablemente tras el paso por vestuarios.

El encuentro comenzó con ambos equipos tratando de mandar y de adueñarse de la posesión para construir las jugadas desde atrás. Bebé probó suerte en el minuto ocho con una falta desde el borde del área, pero su lanzamiento salió por encima de la portería visitante.

La UD Ibiza se hizo con el control del juego con el paso del tiempo y anotó el primer tanto en el 18 tras una gran jugada por la banda izquierda de Bebé, que se deshizo de Sotillos con un quiebro repleto de clase y asistió a Gallar, que cruzó el balón con un toque de calidad fuera del alcance de Carlos Javier. Golazo del equipo celeste, que atesora mucha pólvora en la zona de tres cuartos de campo. Poco le duró la alegría al cuadro local, ya que el Hércules aprovechó una pérdida de Del Pozo en zona comprometida para poner las tablas en el marcador en el minuto 26 por medio de Ben Hamed.

Cuando más sufría la UD Ibiza, salió de nuevo la magia de Bebé, que aprovechó una asistencia de Sofiane para lanzar un misil desde fuera del área que se coló en la escuadra de la meta defendida por Carlos Javier, que nada pudo hacer para evitar el golazo del extremo caboverdiano. Diana y asistencia para un Bebé que ha empezado la temporada como un cohete en la primera media hora de juego.

Los pupilos de Paco Jémez aprendieron la lección del primer gol y no dejaron al Hércules meterse de nuevo en el partido, que llegó al descanso con resultado de 2-1 tras una entretenida primera parte en la que el talento ofensivo de los ibicencos, que jugaron una buena primera mitad, salió a relucir para redimir el error en la salida de Del Pozo, que levantó los aplausos de la parroquia celeste con una gran recuperación en una contra peligrosa de los visitantes justo antes del paso por vestuarios.

Dominio del Hércules tras el paso por vestuarios

El segundo tiempo comenzó con una mala noticia para los intereses celestes, ya que su mejor jugador en este inicio de competición, Bebé, tuvo que salir del campo por una lesión muscular en los isquiotibiales. Varapalo para el extremo caboverdiano, que había comenzado la temporada a un nivel excelso. El Hércules dio un paso adelante y se fue con todo a por el empate, mientras que la UD Ibiza se replegó atrás y trató de explotar los espacios que dejó en defensa el conjunto alicantino.

El equipo de Paco Jémez acusó el desgaste físico de la primera parte y bajó la intensidad llegando más tarde a la presión, algo que aprovechó el Hércules para achuchar y encerrar en su campo al equipo local. Los visitantes reclamaron al árbitro que fuese al VAR para revisar un posible penalti de Ernesto en el minuto 65, pero el colegiado no vio nada punible en la acción del centrocampista de los ibicencos.

Jémez introdujo un doble cambio a falta de 20 minutos para meter piernas frescas: entraron Señé y Mounir en detrimento de Vico y Gallar y la UD Ibiza pasó a jugar con doble lateral izquierdo para protegerse de las acometidas alicantinas por banda derecha. El equipo local pasó a defender en bloque bajo y a defender el resultado y el Hércules tuvo el empate en las botas de Rojas, pero el disparo del extremo salió a centímetros de la portería de Ramón Juan.

El conjunto isleño, al que no le duraba nada el balón y no hilaba cuatro pases seguidos, se limitó a defender el resultado con uñas y dientes frente a un cuadro visitante que no cejó en su empeño en la búsqueda del empate. El Hércules maniató a la UD Ibiza pero no generó ninguna ocasión clara de gol ante la numantina defensa ibicenca. El público local dedicó una sonora ovación al ex-jugador celeste Javi Jiménez, que entró en el campo en el minuto 84.

Jémez metió más madera en el campo en el tramo final del partido e introdujo a Monju y a Davo, que sustituyeron a Nacho y a un Sofiane que, a pesar de no mojar, ayudó mucho al equipo con su pelea con toda la zaga visitante. El técnico canario pidió que el árbitro fuese a ver el VAR por un posible penalti a causa de un empujón sobre Mounir, pero no decretó la pena máxima y Ramón Juan salvó el empate en el descuento con una parada salvadora para dejar los tres puntos en casa.

La UD Ibiza duerme líder en solitario con seis puntos de seis posibles, a la espera de lo que haga el Marbella en su visita este domingo al Algeciras.