La UD Ibiza apura el cierre del mercado con un segundo fichaje, el medio David García
Con la cesión del mediocentro del Cádiz el plantel celeste da por cerrada la plantilla 2025-26
Redacción Deportes
Ibiza
La Unión Deportiva Ibiza y el Cádiz CF han alcanzado un acuerdo para la cesión de David García para la presente temporada, ha informado este lunes el club ibicenco, que también ha anunciado la contratación del delantero Santiago Müller.
David García Hidalgo (Sevilla, 2003) es un futbolista de 21 años que juega como mediocentro defensivo. El jugador fue cedido la pasada temporada al Atlético Sanluqueño, donde disputó un total de 14 encuentros. Durante su carrera deportiva, el medio sevillano ha formado parte de otros clubes como Extremadura, Huesca o Xerez CD.
David García se convierte en el último fichaje 'blau cel' y completa de esta forma la primera plantilla para la temporada 2025/2026.
