La UD Ibiza abre el telón ante un mermado Sevilla Atlético

La UD Ibiza vuelve a la carga. El equipo dirigido por Paco Jémez regresa a la competición oficial este sábado, a las 21.30 horas, ante el Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas. Ya no hay más tiempo para preparativos ni experimentos con gaseosa en la nueva era de una renovada UD Ibiza, que esta temporada, por plantilla y entrenador, está obligada a luchar por el campeonato.

No hay excusas para un Paco Jémez que, este año sí, ha podido configurar un equipo a su gusto con el que ha trabajado durante todo el verano, a diferencia del pasado curso, en el que el técnico canario pero criado en Córdoba llegó en noviembre sustituyendo a Pep Lluís Martí con un plantel ya configurado y una pretemporada tutelada por el entrenador mallorquín. La UD Ibiza estrena la campaña 25/26 ante un rival de altura, pero que no llega en las mejores condiciones. El conjunto insular se enfrentará a domicilio a un Sevilla Atlético que llega mermado a la cita de este sábado después de que sus mejores jugadores en la parcela defensiva hayan sido convocados por el primer equipo para el partido que le enfrentará hoy al Girona.

El filial hispalense ha disputado ocho partidos durante la pretemporada en los que ha dejado más sombras que luces: dos victorias ante rivales muy inferiores (Chiclana y Tomares), empates ante los Wolves sub-21, Recre y Dos Hermanas, y derrotas frente a Ceuta, Xerez DFC y Xerez CD.

Seis han sido los encuentros amistosos que ha jugado la UD Ibiza, en los que ha conseguido tres triunfos (Al-Riyadh, SD Ibiza y Atlético de Madrid B), dos derrotas (Al-Arabi y Real Madrid B), y un empate el pasado fin de semana en Sabadell. Comenzó muy bien el equipo de Jémez, demostrando una gran pegada en los primeros partidos que se ha ido diluyendo con el paso del verano.

Los celestes llegan a la cita de hoy con dos sensibles bajas, las de Señé y Fran Castillo, que habían dejado grandes sensaciones durante la pretemporada y que se unen a la de Iván Del Olmo, que cayó lesionado en el pasado mes de mayo tras romperse el tendón del conjunto de isquiotibiales del muslo izquierdo. El que regresa a la convocatoria Será Monju, ya recuperado del esguince de tobillo que se hizo en el amistoso ante la SD Ibiza.

Este año, el Grupo 2 de Primera RFEF contará con varios aspirantes al ascenso: UD Ibiza, Real Murcia, Cartagena, Eldense, Nàstic de Tarragona y Hércules. Será una guerra encarnizada entre todos estos equipos, de ahí la importancia de empezar la competición con una victoria para coger confianza para lo que viene. El fútbol está de vuelta.