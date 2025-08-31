Tranquilizador estreno del Tenerife en Primera RFEF: 0-2 en Guadalajara

El Tenerife hizo lo esperado en su debut en Primera RFEF: ganar con autoridad. Que fuera esperado no quiere decir que fuera fácil. Un 0-2 sin discusión que activó Dani Fernández con un gol en el minuto 22 y que amarró Nacho Gil en el inicio de la segunda parte. La respuesta de los blanquiazules fue convincente y tranquilizadora. Un primer paso como favorito a ascender.

Había interés por saber cómo iba a ser la primera alineación. El bloque defensivo fue el previsto, con David y Mateu en los laterales y Landázuri y Álvaro como centrales, y con Aitor por delante, iniciando su decimotercera campaña como blanquiazul. La presencia en el once del capitán redujo las opciones de Calavera, que empezó en el banquillo. La pareja de Sanz en el medio fue Juanjo, otro de los que parecen fijos. A partir de ahí, la novedad fue la elección de dos delanteros –De Miguel y Gallego–, un recurso que no siempre utiliza el técnico. Y en las bandas, sin Alassan, que se quedó en la Isla por unas molestias en la rodilla derecha, Álvaro optó por la frescura de Dani y por la experiencia de Nacho.

La fórmula

También estaba la duda de saber cómo iba a entrar el Tenerife en acción por su condición de equipo grande que visitaba a un rival inferior en potencial y modesto en aspiraciones. Si iba a salir a dominar, si el plan iba a consistir en darle la iniciativa al rival para sorprender al contragolpe... Fue lo primero, y más por voluntad propia que por el intento de los locales de tender una trampa. No hubo ida y vuelta. El Tenerife emprendió el camino con decisión, consciente de su papel, centrado en lo suyo, en ganar para ir construyendo el objetivo único del ascenso. Cogió el balón, quiso tenerlo, siempre con la intención de acercarlo a la portería morada, sin prisas pero sin pausa. Sabiendo que la constancia le acabaría dando la razón dentro de un encuentro trabado, condicionado por el irregular estado del campo. Un duelo con ingredientes que describieron enseguida la nueva realidad de los blanquiazules, algo alejada de la que había vivido durante años en las categorías profesionales. Pero ninguna excusa iba a valer. Era cuestión de competir a piñón fijo y perseverar, erosionando lentamente la vulnerable oposición de un Guadalajara tímido en la presión alta y algo más consistente en el cierre de espacios en su defensa.

Bajo esa tendencia, daba la sensación de que el 0-1 iba a ser cuestión de tiempo, de no mucho. Y eso que los de Cervera no las tuvieron todas consigo para filtrar pases a Enric o a De Miguel. El catalán, igual de pesado para los defensas que de costumbre, protagonizó la primera ocasión en el 8’ con un remate mordido que levantó el césped. Sin problemas para Zarco.

El primer gol

Fue un aviso en un arranque en el que, por momentos, la bola iba más por el aire que a ras de suelo. Poco a poco, el Tenerife fue domando la situación y volvió a probar suerte, esta vez con un disparo de Juanjo desde fuera del área (18’). Demasiado alto. Y en la siguiente, premio. De Miguel controló cerca del palo derecho de la portería del Guadalajara, puso el balón en el poste contrario y ahí irrumpió Dani, llegando desde atrás, para empujar a la red (22’). El primer gol del curso, con la firma de la cantera, obra del juvenil.

El Tenerife ya había hecho parte del trabajo, adelantarse para no correr el riesgo de jugársela en un partido demasiado largo. Y lejos de conformarse con esa renta, mantuvo su línea y fue a por más. De Miguel rozó el 0-2 con un toque de cabeza tras un saque de esquina –todos, ejecutados por Marc Mateu– a la media hora. Poco después, Enric pidió un penalti por un agarrón de Víctor, pero el ataque fue anulado por fuera de juego. Por si acaso, el Tenerife estrenó el FVS –el VAR a demanda–. El árbitro se dirigió a la pantalla y no rectificó.

De ahí al intermedio, casi nada. En esa letanía, el Guadalajara se animó a darle trabajo a Dani, un chut a media distancia de Cera que atrapó el asturiano sin dificultades. 0-1 y media misión cumplida.

Ampliando la ventaja

Una misión que, visto lo visto, no iba correr ningún peligro. Y menos cuando Nacho Gil anotó el 0-2 en el minuto 50 resolviendo con calidad una ruptura en el área por el costado izquierdo. El gol terminó por apagar a un Guadalajara que había retomado el partido tras el intermedio con la intención de proponer un poco más y de perderle el miedo a su adversario. Entretanto, el Tenerife había dado un paso atrás para desarrollar el estilo más reconocible de Cervera. Justo a tiempo, como si el guion del partido lo hubiera escrito él, y ahora con una ventaja de dos goles.

La tarde se puso muy de cara, por méritos propios, no solo por el resultado, que era lo más valioso; también por la dinámica del partido, porque el Guadalaraja intentaba elaborar y atacar, sin éxito ni calidad suficiente, y el Tenerife estaba en su salsa: había pasado de la concentración máxima para no pasar apuros –nunca los tuvo– y desatascar el triunfo, a divertirse y pensar más en el 0-3 que en la disminución de su saldo goleador. Mientras, el cronómetro seguía avanzando hacia el 90 sin que pasara nada relevante en el campo.

Para dosificar esfuerzos, Cervera empezó a realizar cambios a la hora de partido. Primero quitó a Álvaro y a Dani y puso a José León y a Cris Montes. Luego descansaron Nacho Gil –pidió su salida por una sobrecarga– y Gallego y entraron Fabricio y Noel López. Con unos y otros, control absoluto, sin concesiones. Y eso deja otra lectura, lo cómodo y firme que se mostró el equipo en defensa. Ni un instante de dificultad o agobios atrás.

Dani, salvador

La excepción llegó en el tramo del partido que ya parecía estar sobrando. El Gualajara, al fin, hiló una conexión ofensiva y dispuso de un remate limpio. Neskes asistió a Borja, picando el balón delante de Landázuri, y el delantero estampó su remate en el cuerpo de un Dani perfectamente situado. Sí, hubo un resquicio para el 1-2 y para un teórico arreón final de los morados. Pero solo fue eso, un sobresalto aislado que no alteró el desenlace, ya en una recta final un poco más desordenada, más cercana a una pretemporada que a la competición. Lo que queda es el 0-2, los puntos, la sensación de deber cumplido, de haber dado el primer paso. Lo que bien empieza...