Torrecilla: "Esta plantilla del Hércules está para el ascenso"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, ha comparecido ante los medios a dos días de debut liguero, en el Rico Pérez contra el Tarazona. Desde la sala de prensa del estadio, el técnico blanquiazul no ha mostrado duda alguna en afirmar que la plantilla confeccionada "está para el ascenso". Lo dice el mismo día que se ha anunciado oficialmente la llegada de Vique Gomes, mediocampista defensivo que completa el mercado herculano, que a falta de un portero sub 23 se ha saldado con la llegada de once efectivos a la disciplina del club.

El grueso de las altas se produjeron en julio, algo que celebra el entrenador: "El 90% la plantilla lleva casi un mes y medio, un mes entero. Y me gusta lo que veo dentro. La unión, el grupo, cómo se llevan los jugadores. El ambiente es importante para buscar los objetivos".

Este refuerzo conforma un bloque que solventa carencias de la pasada temporada, como la altura de los futbolistas, o su experiencia en la categoría, hechos ambos que, reconoce Torrecilla, influyeron en el gran talón de aquiles del Hércules en la pasada campaña: los encuentros fuera de casa. Muchos de ellos se perdieron por goles agónicos, muchos también a balón parado, y el entrenador y la secretaría técnica del club alicantino intentan ponerle remedio con jugadores más experimentados, de más envergadura y además, suficientes para tener una plantilla amplia que ayude a competir hasta el último minuto.

La novedad del Tarazona

Más concretamente, sobre el debut de este sábado contra el Tarazona, conjunto que se ve las caras por primera vez con el Hércules tras militar la pasada campaña en el otro grupo de Primera Federación, Torrecilla tiene claro que la exigencia "es competir, ser un equipo atrevido, ser un equipo que busque el ataque". Valora también que "es el primer partido, también están los nervios" pero confía en el ambiente del Rico Pérez y la afición. A ella le atribuye ser "el corazón del equipo" y señala que ya los jugadores nuevos pudieron notar esa "motivación extra" en el derbi amistoso contra el Elche.

El rival, según analiza Torrecilla, aunque no tenga visos de favorito, "tiene buenos jugadores, tiene un entrenador que ya lleva allí tiempo, tiene una forma de jugar donde prioriza el bloque siempre, trabajan en 5-4-1" y por tanto señala que "es un equipo que si pierdes y te roban, en transiciones son buenos, además de en el balón parado". Para este escenario la indicación del entrenador blanquiazul es "intentar ser dominadores, jugar más tiempo en el campo rival y generar situaciones de área que pueden estrenar pronto el partido". De los recién llegados (Jeremy, Javi Jiménez y Vique), Torrecilla ha confirmado que todos son convocables menos el puertorriqueño, que seguirá recuperándose de su intervención en el hombro hasta la mitad de septiembre.

"Bendito problema"

Ahora, con una plantilla que tiene casi todas las posiciones dobladas, la responsabilidad de Torrecilla será elegir entre juventud, experiencia y muchos otros perfiles que les ofrecen sus jugadores. Un ejemplo está en quién será el '9' titular: el ímpetu de Slavy o la veteranía de Fran Sol. "Yo digo bendito problema", ha respondido el entrenador. "El poder mirar para atrás, el poder cambiar cada semana, que ellos vayan a entrenar y vean que en su puesto siempre hay uno que aprieta y quiere mejorar el que está", dice Torrecilla, es competencia necesaria. Sobre cómo la va a gestionar, ha señalado que no se va a "casar con nadie, las malas caras, los malos efectos, el bajar los brazos, conmigo eso no funciona".

"No me voy a casar con nadie, las malas caras, los malos efectos, el bajar los brazos, conmigo eso no funciona" Rubén Torrecilla — Entrenador del Hércules

En opinión del técnico, la liga se gana en los dos últimos meses, y la amplitud de la plantilla, con las posiciones dobladas, permite llegar en las mejores condiciones y "derrotar a todo el mundo" en ese tramo decisivo. Además, también cuenta con jugadores de la cantera, a quienes ha probado ampliamente durante la pretemporada. En particular ha tenido palabras para Jorge Galvañ, de quien dice que "ha dado un paso adelante" y le tiene en cuenta como variante para la banda derecha.

Sobre los esquemas, habrá que ir viendo partido a partido cómo configura Torrecilla al equipo: con trivote, con doble pivote y un '10', con Soldevila de extremo y Ropero por dentro... Lo único que deja claro el entrenador es que "los futbolistas diferenciales pueden jugar en cualquier posición".

Primer partido con videoarbitraje

Cabe recordar que este será el primer encuentro en el que el Hércules jugará con el Football Video Support (FVS), un videoarbitraje menos complejo que el VAR en el que los entrenadores podrán pedir dos revisiones por partido sobre jugadas que impliquen goles, tarjetas rojas o errores de identidad. Torrecilla lo ve con buenos ojos: "Es beneficioso. Para el tema de los goles va muy bien, porque se van a poder revisar todos los goles, tanto a favor como en contra, si estaban en fuera de juego o venían de una falta, o las patadas mal dadas". Ha explicado que será él mismo, con una seña al cuarto árbitro, el que pida las revisiones, por lo que deberá estar muy atento con su cuerpo técnico para poder hacer la solicitud antes de que se reanude la jugada.

Los horarios y el calor de Ibiza

Otro tema tiene que ver con los cambios en la forma en la que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunica las fechas y horarios de las jornadas, con menor antelación que la temporada pasada por cuestiones televisivas. Si bien Torrecilla lamenta que eso deja sin margen al club para arreglar traslados como el de la segunda jornada, contra la UD Ibiza, el entrenador ha elevado una queja mayor por el horario de ese encuentro, a las 16:00 horas en pleno verano mediterráneo. "Nosotros hemos hecho una reclamación junto al Ibiza y ahora tienen que cambiarlo. Pueden hacer 30 grados y 78 % de humedad. ¿Hay que adaptarse a todo? Hay que adaptarse, pero si puedes poner a las siete de la tarde no tomas a las cuatro. La temperatura baja, se ofrece mejor fútbol, la gente que vaya a la tarde no estaría a 78 % o 100 % de humedad, a 30 grados".

Desde el equipo local, la UD Ibiza, su entrenador, Paco Jémez, ha declarado también este jueves en rueda de prensa en contra de los horarios. "La manera de mejorar la liga es sacar los horarios con mucha más antelación, ya que no cuesta dinero, lo que cuesta es trabajo. Hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que el horario del partido se cambie". Asimismo, Jémez ha asegurado que "el Hércules no tiene billetes de avión para venir el viernes porque les dicen ocho días antes cuando tienen que venir a jugar a Ibiza. Tienes que sacar billetes de avión y hotel para 45 personas, y eso es imposible. Es que no van a poder venir, y ese problema lo tenemos nosotros todas las semanas". Esta dificultad logística para realizar el viaje a Mallorca, si bien también fue comentada por Torrecilla, es un extremo que desde el club alicantino no se ha aclarado, más allá de confirman la reclamación presentada a la RFEF.