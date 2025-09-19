Torrecilla: "Necesitamos hacer mejor muchas cosas"

Penúltimo entrenamiento semanal antes de viajar a Cartagena. Mañana intensa bajo un calor estival, agosteño, impropio de la cercanía otoñal. Pero la temperatura no es alta solo dentro del césped de Fontcalent, también sube en el entorno del Hércules, preocupado por la dinámica en la que anda inmersa el nuevo proyecto, con dos derrotas ya en el casillero en solo tres jornadas disputadas. El domingo, cita complicada en Cartagonova. Nadie quiere pensar en enlazar el tercer tropiezo, pero flota en el ambiente la sensación de urgencia por regresar a Alicante con un triunfo para refrescar la atmósfera.

"Tenemos que ganar para cambiar la pequeña inercia negativa", reconoce Rubén Torrecilla, que prefiere no dar una relevancia capital a los dos últimos malos resultados. Tal vez porque lo siguiente que tiene que afrontar su equipo es un duelo de rivalidad histórica por la cercanía entre ambas ciudades y porque, para el técnico, el Efesé ha confeccionado un equipo "para ascender"... como el Hércules.

Objetivo claro

"Tenemos que cambiar la dinámica y volver a ganar y a tener sensaciones buenas", señaló el extremeño, que pronosticó un encuentro "bonito y de tú a tú" entre dos contendientes que buscan lo mismo: ganar y marcar territorio. "Queremos hacerles pasar una mala tarde en Cartagonova", propuso Torrecilla, consciente de que este fin de semana son las fiestas grandes del municipio, las de Cartagineses y Romanos, declaradas de Interés Turístico Internacional.

El entrenador blanquiazul, en su tercera campaña al frente del equipo alicantino, evitó comparar la mala dinámica actual con la que empañó (y casi complica de más) el final del pasado campeonato, aunque desveló que el mayor trabajo que ha realizado esta semana con sus jugadores es "mental". "Nadie ha sido mejor que nosotros, hemos competido incluso jugando con uno menos 90 minutos (incluyendo aquí el tiempo extra añadido por el colegiado que expulsó a Rentero frente al Algeciras) y aun así tuvimos la oportunidad de empatar. No estamos jugando a lo que yo quiero todavía, pero todo tiene un proceso y estamos en ello, conociéndonos, aprendiendo cuestiones de equipo que son muy importantes y que no están aún funcionando bien", esgrime Torrecilla.

"Nadie ha sido mejor que nosotros en lo que va de temporada, hemos competido incluso estando 90 minutos jugando con uno menos"

"Hay muchas cosas que debemos mejorar, pero no podemos hacerlo todo a la vez, tenemos que cambiar primero lo que tengamos al alcance de la mano. Hay que trabajar para que los detalles que ahora nos están condenando caigan de nuestro lado y ser un equipo más compacto", deseó, subrayando que, a su juicio, insistiendo en que no hay diferencia entre el Hércules y los equipos que le han ganado, y que las derrotas se produjeron por "pequeños fallos" que son perfectamente subsanables, a su parecer.

¿Preocupación con Oriol Soldevila?

El técnico del Hércules valoró la situación personal de Oriol Soldevila, convencido de que el atacante barcelonés, máximo goleador del equipo el año pasado, recuperará su mejor versión "en cuanto marque un gol", admitiendo que con él "estamos haciendo trabajo mental, diciéndole que se enfoque en lo que solo depende de él, que es demostrar lo gran futbolista que es y que se olvide de todo lo demás", advirtió, reconociendo que el final del mercado de fichajes, y el presunto interés por él de clubes de superior categoría (que el Hércules niega tajantemente) le condicione en su día a día.

Paralelamente, se mostró feliz por la convocatoria de Jeremy de León por parte de la selección de Puerto Rico, aunque no ocultó su preocupación porque esta buena noticia desvíe al joven extremo boricua del camino que está siguiendo para volver a recobrar la plenitud física. "Él está ahora en pretemporada después de cuatro meses sin competir. Me encanta que vaya con la selección, pero me preocupa el tiempo que vaya a jugar o que se lesione porque se enfrentan a Argentina, que va a exigirles mucho, y no puede estar 80 minutos sobre el césped, nos ocasionaría un problema perderle varias semanas", expuso el entrenador, que ve en él la mejor manera de acercar a Soldevila al área, aunque pasa eso tiene que seguir el estricto plan que se le está aplicando "para minimizar riesgos de recaída porque hace mucho que no juega un partido profesional", enfatizó el técnico de Jarandilla de la Vera.

