Torrecilla iguala su peor racha sin victorias en el Hércules

El Hércules de la 2025-2026 sigue el mismo (mal) camino que transitó el de la 2024-2025 en el final de curso, es decir, prorroga su desánimo y, sobre todo, su incapacidad para ganar partidos. Después del empate insuficiente de la pasada jornada frente al Alcorcón, encadena cuatro jornadas sin victorias, de modo que iguala su peor racha en Primera Federación.

El conjunto alicantino, que tiene el ascenso a Segunda División como meta al final de temporada, arrancó la campaña de forma prometedora con un triunfo ante el Tarazona (1-0), que sin ser brillante, sí que dejó 45 minutos en la primera parte muy aprovechables. Sin embargo, después de esos tres puntos de arranque, solo ha sumado uno más de los 12 que se han puesto en liza tras aquel éxito inaugural.

Perdió ante Ibiza (2-1), con el Algeciras (0-1) en el José Rico Pérez, y en Cartagena (2-1). Los tres tropiezos abrieron de par en par la puerta a las dudas sobre la idoneidad de la continuidad de un técnico que ya acabó muy cuestionado el ejercicio anterior. En el regreso a Alicante, con el foco puesto directamente sobre el trabajo del entrenador de Jarandilla de la Vera, su equipo no pasó del empate sin goles contra el Alcorcón.

El Hércules de Torrecilla, en su segundo año al frente del proyecto, como debutante en la categoría, ya atravesó por una racha idéntica en la primera vuelta tras empatar a domicilio con el Yeclano (0-0) y perder de forma consecutiva ante Atlético de Madrid B (1-2), Fuenlabrada (2-1) y Villarreal B (0-2).

También permaneció cuatro jornadas sin triunfos en el tramo final firmando un cierre calamitoso pese a gozar del privilegio de competir en su estadio tres semanas seguidas. En ese segmento de encuentros perdió contra Villarreal B (2-1), Algeciras (1-2), Intercity (1-0) y Atlético Sanluqueño (2-3).

Crecer con la competición

Como le ocurre a muchos jugadores, el salto de categoría no le ha sentado bien a Rubén Torrecilla, que en su primera temporada, en la que logró arrancar el proyecto de la terrible Segunda Federación, ya superó una situación deportiva igual de tensa después de enlazar seis partidos sin ganar, si bien cinco fueron empates por una sola derrota. Como recordó el propio preparador blanquiazul en la rueda de prensa posterior a las tablas con el conjunto alfarero, "no es la primera vez" que escucha gritos unánimes de "Torrecilla, dimisión" proferidos por la hinchada.

Ahora, después de las cinco primeras fechas, el Hércules ocupa la antepenúltima posición a cuatro puntos de la zona de promoción, que delimita su último oponente con ocho, y a cinco del Atlético Sanluqueño, líder del grupo dos con 9, los mismos que el Sabadell. El filial del Atlético de Madrid, próximo en visitar el José Rico Pérez, es actualmente tercero.

