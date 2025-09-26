Torrecilla, después de enlazar tres derrotas con el Hércules: "Quiero ganar para darle una alegría a Enrique Ortiz"

Mañana de confesiones, puede que inconscientes, de tratar de eludir solo a un lado de la mesa lo que es un secreto a voces: Rubén Torrecilla atraviesa su peor momento al frente del equipo en un 2025 que está resultando nefasto en lo estadístico y muy delicado en el comienzo de la temporada. El preparador blanquiazul no esperó mucho para lanzar su primer mensaje, uno claro, eficaz, nítido. Y fue a una sencilla pregunta: ¿Cómo estás, Rubén?

"Bueno, yo quiero agradecer a Enrique como principal persona del club y luego a los jugadores y al cuerpo técnico, que echamos muchas horas y le dedicamos muchísimo tiempo a esto", respondió el cacereño, tras el apoyo mostrado por el empresario esta semana. Después ya valoró la situación desde una óptima más personal: "Siempre tengo fuerzas para salir de todo, fue una cosa que me enseñaron en mi casa. Siempre hay que tener buena cara. Lo hago desde que llevo en Hércules. Ha habido momentos antes no tan buenos y la calma es lo que a mí me prevalece para transmitir tranquilidad al equipo. A partir de ahí, tenemos que dar un paso al frente para sacar todo adelante", deseó el preparador blanquiazul, que tiene este domingo una cita trascendente después de tres derrotas consecutivas.

La elección de futbolistas para afrontar lo que nadie quiere tildar de ultimátum, por más que se le parezca, no será sencilla. "Al final me muevo por lo que veo, me muevo por los impulsos, me muevo por cómo entrenan los jugadores, por lo que veo en el día a día, los que puedan estar mal mentalmente, los que puedan estar más tocados, los que puedan estar físicamente bien y aptos para jugar... Al final van a jugar los que para mí sean los acordes para afrontar este partido con el Alcorcón en el que intentaremos sumar los tres puntos, ganar y volver a tener esa alegría y esa felicidad que nos va a devolver la tranquilidad", advierte Torrecilla.

Fe en sí mismo

"Tengo fuerzas para darle la vuelta a esta situación. Esto acaba de empezar. Llevamos cuatro partidos de liga. En todas las familias no siempre la vida es feliz, no hemos empezado como queríamos a nivel de puntuación y de cosas que debemos mejorar. La plantilla el 60 o 70 % es nueva, con lo cual se tienen que adaptar a todo, a la presión que hay que soportar para estar en el Hércules. Mi confianza en ellos es plena, están trabajando muy bien, se están dejando todo lo que tienen, están compitiendo a un alto nivel, pero aún hay situaciones que tenemos que mejorar y no cometer errores que nos están haciendo mucho daño", indicó el técnico, que no dudas de sus propias aptitudes.

"Tengo confianza plena en mi trabajo, en lo que yo pienso, en mi grupo de trabajo, en mis jugadores, en mi cuerpo técnico, porque al final es lo que nos va a devolver la victoria: la tranquilidad y el poder sumar de tres en tres", volvió a insistir. Lo táctico es importante, pero secundario con respecto al factor, al menos a juicio del preparador blanquiazul, que fija en un 80% la relevancia de este aspecto en la consecución de resultados.

"El aspecto mental en el Hércules es fundamental, es el 80%, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque hay muchas redes sociales, hay mucha prensa, y es gente muy joven, la mayoría, así que, al final, tienen que aclimatarse, adaptarse. Los Roger (Colomina), los Mangada, los Samu (Vázquez)... ya están más acostumbrados. Pero para los que vienen nuevos no es fácil. Me toca más muchas veces hacer más de psicólogo que de entrenador, pero me da igual, si es por ellos y porque vean el final del túnel y, así, podamos salir de esta situación, yo encantado. Estamos, más que nunca, trabajando con ellos a nivel táctico y, sobre todo, a nivel mental, que para mí, en estas situaciones, es fundamental", defiende Torrecilla.

Apoyo del Rico Pérez

El entrenador cacereño cree que para aliviar la situación será imperativa el protagonismo de la grada: "Necesitamos el apoyo del público, que estén con el equipo, que nos ayuden, como el otro día en Cartagena, que creo que la gente que fue, pues estuvo a muerte con el equipo en todo momento. Creo que hicimos un partido para que ellos pudieran sentirse orgullosos del equipo, y creo que esa es la situación que tenemos que tener, hermanamiento, unión, porque, como siempre digo, en las familias, de las situaciones difíciles, como se sale, es estando unidos, estando juntos. De las enfermedades, de los problemas económicos..., y creo que es la única manera para revertir esta situación porque estamos a tiempo. Hay mucho margen todavía, margen de mejora igual, pero tenemos que dar ese paso en conjunto para salir y el domingo ganar, y luego se verá seguro de otra manera", esgrimió el de Jarandilla de la Vera.

La comparecencia, orientada de forma consciente hacia una valoración más psicológica que futbolística, no encontró ninguna reflexión sobre lo que puede estar fallando dentro del campo, que es donde realmente se pierde o se gana. En ese punto, el entrenador continuó con su alegato de la fuerza de la mente. "Si tú crees (refiriéndose al periodista) que todo es malo, pues ya está. Pero yo te digo que el aspecto mental en el fútbol es determinante. Yo he jugado este deporte. Para hablar de algo mental, hay que haberlo vivido, y yo lo he vivido como jugador profesional 12 años, ¿vale?", se justificó Torrecilla, que no ve fisuras en la propuesta futbolística que defiende sobre el césped.

