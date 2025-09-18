Torrecilla-Arsenio: cortar por la línea de puntos

Libertad, plenitud, sensación de flotar; alegría desbordante, de la de verdad, de la que es inherente a la felicidad total pero momentánea; sonrisas duchenne, sentir que todo -sobre todo lo malo- ha merecido la pena. No es nada fácil describir qué se debe experimentar cuando te manteano te llevan en volandas. Eso no se puede explicar, sólo se puede vivir. Le pasa a muy pocos y sólo ellos lo saben. La historia reciente del Hércules ha dado para pocas volandas. Están siendo demasiados años en el sótano de su reputación, demasiadas malas fotos de sí mismo. En la agonía y el desasosiego rara vez hay puerta grande. En las últimas décadas pocos han sido los entrenadores que han saboreado la gloria y aún menos los que han vivido un momento así. Curiosamente dos de ellos, Rubén Torrecilla y Arsenio Iglesias, han sido los únicos que han enlazado tres temporadas consecutivas al mando de la nave blanquiazul. Además, quizás por este hecho o tal vez por una especie de necesidad (inconsciente)de reverdecer tiempos mejores en un futuro no demasiado lejano, se da la circunstancia de que amboshan sido comparados por diversos medios en las últimas semanas.Y lo cierto es que, además de las tres campañas seguidas y de que ambos fueron llevados en volandas con cincuenta años de diferencia (Arsenio en 1974 y Torrecilla en 2024), algunas -aunque pocas- comparaciones resisten.

Posiblemente muchos no lo sepan pero Arsenio Iglesias (Arteixo, A Coruña, 1930) fue cocinero antes que fraile. Y no precisamente un mal “cocinero” pues, previo a su etapa como entrenador, fue un delantero escurridizo que vistió la camiseta de equipos como el Deportivo, Sevilla, Granada u Oviedo. Jugó más de doscientos partidos en Primera División e incluso, con los carbayones, hizo un doblete al Hércules en junio de 1964. Por su parte, Rubén Torrecilla (Jarandilla de la Vera, Cáceres, 1979) fue un centrocampista batallador que, como Arsenio, también se enfrentó al Hércules y que, aunque nunca llegó a jugar en la máxima categoría, acumuló más de 250 partidos entre Segunda y Segunda División B. En su carrera como futbolista militó en el Extremadura, Novelda, Castellón, Ciudad de Murcia, Granada 74 y Alicante Club de Fútbol. Curiosamente todos, salvo los castellonenses, son clubs desaparecidos.

Estilos

Como entrenadores, también pueden tener algunos puntos en común, como la gestión psicosocial del vestuario, donde el factor humano está por encima del táctico, y queambos son considerados técnicos resultadistas. Aparte de esto, pocos parecidos razonables más encontramosentre ellos actualmente. Y casi mejor no hablar de tiempos pretéritos ni futuros, pues resulta quimérico imaginar a un Hércules con Torrecilla a los mandos -por desgracia, hoy en día, con cualquier entrenador- acabando entre los cinco primeros en Primera División o llegando a las últimas rondas de la Copa del Rey, logros que sí alcanzó el club con Arsenio Iglesias al frente. El ideario futbolístico del gallego era claro: orden y disciplina férrea atrás; trabajo, apoyo y constancia en el centro del campo; y creatividad, libertad y descaro en ataque. Buena parte de esto está -o más bien debería estar- en el libreto de Torrecilla. Otra cosa es que se ponga en práctica partido sí y partido también.El actual técnico del Hércules apuesta por la solidez y el rigor atrásy poruna presión alta y constante que permita robar el balón lo más cerca posible del área rival.Tácticamente, el estilo del cacereño es sencillo y fácil de asimilar por los jugadores. Pero sí requiere que estos interioricen ciertos automatismos -defensivos, ofensivos y a balón parado- que, por lo sucedido hasta ahora, no se terminan de ver en los partidos. Arsenio nunca fue un genio táctico pero con él cada jugador que saltaba al campo tenía claras sus funciones, incluidos los reservas que, para él, no eran suplentes sino finalizadores. En un fútbol tan igualado como el de los setenta, no eran pocos los partidos que se decidían en las segundas partes y ahí, dando el giro necesario a los acontecimientos, el Zorro de Arteixo era un maestro.

El análisis táctico

Llevamos sólo tres jornadas. Todavía son tiempos de acople para los nuevos jugadores y para asimilar sistemas. Cierto. Pero desde la segunda vuelta de la pasada campaña el Hércules no carbura. Sobre el papel, el club se ha reforzado bien; la plantilla, salvo en un par de puestos, está compensada. Pero se le acumulan los peros a Torrecilla. En ataque, la línea ofensiva -pese a ser, sin duda, de lo mejor de la categoría- apenas genera peligro: Slavy o Fran Sol son una isla arriba y los trequartistas ni aparecen ni se asocian entre ellos. El sistema es demasiado rígido y hay mucha distancia entre líneas. En cuanto a las tareas defensivas, las cosas no pintan mucho mejor: a pesar de los numerosos refuerzos en la zona de contención, el Hércules de Torrecilla sigue aumentando su colección de goles encajados por centros laterales y la ansiada seguridad atrás que se prometió sigue siendo esa película protagonizada por Giuliano, José Antonio, Rivera o Baena que nos contaron nuestros padres o abuelos. Por si esto fuera poco, el centro del campo adolece de una figura vital en el “torrecillismo”: un pivote defensivo que tenga salida de balón, tape huecos y recupere balones. Vamos, lo que se dice “un Busquets de toda la vida”, un futbolista tácticoque libere y facilite la labor creativa tanto a Ben Hamed como a Roger Colomina. Asimismo, y en cuanto a algo tan importante como el manejo de las distintas situaciones que puedan darse en los partidos, Torrecilla también está lejos de la capacidad de reacción de Arsenio. Mientras el gallego se distinguía por su astucia -lo de “zorro” era por algo- y por su capacidad para virar sobre la marcha cuando las cosas no iban como él quería, el míster actual del Hércules también ha sido cuestionado por su previsibilidad, su escasez de alternativas -nunca hay “plan B”- y por no haber tomado las decisiones adecuadas en los momentos de la verdad de muchos partidos. Sea como fuere, todos estos déficits se han traducido, de momento, en una victoria en tres jornadas en la presente temporada y en dos triunfos en los últimos once partidos si contamos desde la pasada. Obviamente, números así son inaceptables en una plantilla como la del Hércules, diseñada para ascender.

Pase lo que pase en los próximos días, aquel 5 de mayo de 2024, fecha del ascenso ante el Lleida, siempre perdurará en la memoria de los herculanos. Como la piel es de quien la eriza, Rubén Torrecilla es y siempre será uno de los nuestros. Pero, aunque a veces al final le cueste encontrar su momento, siempre hay uno para cada verano. Veremos qué acaba sucediendo…

De momento, en el horizonte hay dos balas en la ruleta rusa. La primera este domingo, en Cartagena y, posiblemente, una semana después, la segunda ante el Alcorcón en casa. Del cara o cruz ante murcianos y madrileños dependerá el futuro del de Jarandilla en el banquillo del Rico Pérez. No hay alternativa posible: remontar el vuelo o cortar por la línea de puntos...

Vía: Información