Los titulares del día en 30 segundos, 7 de agosto

Los titulares del día en 30 segundos / Javier Rosende Novo

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela

Tu dosis diaria de información rápida de las noticias clave del día. Los hitos informativos y acontecimientos de hoy en tan solo 30 segundos.

Con este formato ágil y conciso pretendemos mantener informados a los habitantes sobre lo más importante que ocurre en su entorno cercano recogiendo los cinco titulares más destacados del día en Santiago y su comarca.

Desde las últimas decisiones políticas y económicas, pasando por noticias deportivas y sucesos relevantes en la región, hasta eventos culturales y sociales, ofreciendo un resumen claro y variado de la actualidad local.