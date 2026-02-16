El Terrassa FC despide al entrenador acusado de pedir contenido pornográfico a menores

El Terrassa FC ha emitido un comunicado este 16 de febrero prescindiendo del entrenador acusado por una presunta petición de contenido pornográfico a menores. El Estadio Olímpico de Terrassa presenció el pasado miércoles 11 de febrero la detención del joven entrenador de 25 años por parte de los Mossos d'Esquadra. La detención motivada por la denuncia de delitos sexuales se efectuó en el interior del campo, bajo la atenta mira de padres y madres de jugadores, tal como informa el 'Diari de Terrassa'.

El club, fundado en 1906, afirma que el acusado "ha dejado de formar parte del Terrassa FC y no desarrollará ninguna actividad en la entidad", todo esto con el objetivo "de preservar al máximo la seguridad del entorno educativo y deportivo". A pesar de que la entidad asegura que "hasta la fecha, no consta ninguna comunicación formal registrada relacionada con los hechos investigados", remarcando que "en el momento de su incorporación y durante su vinculación con el club, la persona disponía de la documentación exigida por la normativa vigente , incluido el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y las titulaciones federativas requeridas".

El Terrassa FC se muestra como un club comprometido con la seguridad y bienestar de los menores, afirma que "niños y adolescentes son una prioridad absoluta". Además de recalcar que "El club dispone de protocolos de prevención y desarrolla de forma continuada acciones de sensibilización y formación dirigidas a su personal, equipo técnico y personas colaboradoras".

El club catalán expone la existencia de un protocolo público de protección de la infancia que se encuentra en su página web oficial. Este apartado correspondiente a la protección de los menores busca denunciar acciones y actitudes irregulares con los infantes del club, aunque el Terrassa FC asegura que "la dirección mantiene una política de puertas abiertas para escuchar y actuar de forma inmediata ante cualquier situación que genere preocupación".

El Terrassa FC está en conversaciones con los Mossos d'Esquadra para llegar al fondo del asunto lo antes posible, mientras elabora una serie de charlas y sesiones informativas de concienciación con los Mossos d'Esquadra. Finalmente, la entidad 'egarense' afirma tener como objetivo salvaguardar a cualquier persona relacionada con el club: "La protección de todas las personas que forman parte del club y la confianza de las familias son la prioridad del Terrassa FC".