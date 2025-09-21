Tercera derrota consecutiva del Hércules

Buscaba evitar la tercera derrota consecutiva el Hércules en uno de los desplazamientos más complicados de la temporada. Torrecilla salía con un once cambiado: Carlos Abad, Samu, Sotillos, Bolo, Retu, Javi Jiménez, Colomina, Ben Hamed, Solde, Fran Sol y Rojas.

En la primera parte comenzaba mucho mejor el Cartagena, que disponía de las mejores ocasiones, pero en un córner el Hércules conectaba con Javi Jiménez en el lateral del área y Sotillos remataba a placer. Poco después empataba el Cartagena con un gran gol de Chiki.

En la segunda parte estaba el partido muy reñido y las ocasiones se daban en ambos conjuntos, pero la expulsión de Retu en el minuto 80 ha hecho imposible que el conjunto alicantino mantuviera el empate en el marcador y ha acabado cediendo ante un disparo de De Blasis.

Tercera derrota consecutiva para un Hércules que no termina de encontrar su juego y no tiene una propuesta ofensiva clara.

Vía: Información