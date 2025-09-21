Tercera derrota consecutiva del Hércules
Un Hércules con corazón cae en Cartagonova después de otra expulsión
Nicolás Cabot
Buscaba evitar la tercera derrota consecutiva el Hércules en uno de los desplazamientos más complicados de la temporada. Torrecilla salía con un once cambiado: Carlos Abad, Samu, Sotillos, Bolo, Retu, Javi Jiménez, Colomina, Ben Hamed, Solde, Fran Sol y Rojas.
En la primera parte comenzaba mucho mejor el Cartagena, que disponía de las mejores ocasiones, pero en un córner el Hércules conectaba con Javi Jiménez en el lateral del área y Sotillos remataba a placer. Poco después empataba el Cartagena con un gran gol de Chiki.
En la segunda parte estaba el partido muy reñido y las ocasiones se daban en ambos conjuntos, pero la expulsión de Retu en el minuto 80 ha hecho imposible que el conjunto alicantino mantuviera el empate en el marcador y ha acabado cediendo ante un disparo de De Blasis.
Tercera derrota consecutiva para un Hércules que no termina de encontrar su juego y no tiene una propuesta ofensiva clara.
Vía: Información
