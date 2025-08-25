El Tenerife refuerza el centro del campo con Javi Pérez

Javier Pérez Mateo (14/8/1995, Guadalajara) ya es futbolista del Tenerife. Es el centrocampista polivalente y con experiencia que había pedido Álvaro Cervera para mejorar una plantilla que entrará en competición este domingo en el estadio Pedro Escartín (18:15). Javi estaba sin equipo después de finalizar una etapa de una campaña en el Huesca y aceptó la oferta del club blanquiazul, con el que se compromete por una temporada con opción a otra. Se trata de la decimoquinta incorporación realizada por la entidad tinerfeña este verano para su primer equipo, pero es muy probable que uno de esos refuerzos termine saliendo antes del cierre del mercado –el plazo finaliza el 1 de septiembre–, por la necesidad que tendrá el Tenerife de liberar una plaza para mayores de 23 años que ocupará Pérez.

Lo que está confirmado es que se amplían las variantes en el centro del campo con un jugador que inició su carrera en el Guadalajara, que será el primer rival de los blanquiazules en su estreno en Primera RFEF. Después de abrirse camino durante un par de temporadas en Segunda B (13/14 y 14/15), continuó en esa categoría con el Almería B (15/16), Real Valladolid B (17/18 y 18/19) e Ibiza, con el que ascendió a la ahora llamada LaLiga Hypermotion en 2021. Así pudo estrenarse en el nivel superior. Lo hizo con el conjunto celeste en el ejercicio 21/22. Javi se mantuvo en Segunda División pero cambiando de club cada año. Del Ibiza pasó al Burgos (22/23), luego se marchó al Alcorcón (23/24) y finalmente se unió al Huesca(24/25). A sus 30 años, acumula 178 partidos jugados en Segunda B, 74 en Segunda (21 con el Huesca) y siete de Copa del Rey. Además, participó como suplente en la semifinal de la promoción de ascenso a Primera que ganó el Real Valladolid en 2018 y tiene recorrido en playoff para subir a Segunda –siete encuentros–.

El Tenerife define a Javi como un especialista en el box to box, un mediocentro con un alto "sentido táctico y aplicado ofensiva y defensivamente". Además destaca que el guadalajareño es un futbolista "de equipo, con capacidad para dar consistencia al juego en la línea medular, y también para pisar, con decisión, el área rival".

"Estoy encantado de estar en un club como el Tenerife, lo tuve claro cuando me llamaron, es un club enorme. Descendió de categoría, pero tiene que estar en Primera División. Vengo con toda la ilusión del mundo de conseguir los objetivos", manifestó Javi, que ya está en la Isla y pasó los reconocimentos médicos en Hospiten. "Me encuentro en un momento perfecto para rendir a mi mejor nivel y espero estar a tope cuanto antes", añadió el centrocampista.