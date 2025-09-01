El Tenerife necesita dar hoy una última salida

El mercado en Primera Federación cierra en la medianoche de este lunes, igual que en las dos categorías profesionales, y el CD Tenerife se planta en este último día con la imperiosa necesidad de dar una última baja. Así lo obliga la normativa vigente en la categoría de bronce, donde cada club puede inscribir un máximo de 18 fichas sénior (de futbolistas mayores de 23 años). El representativo empezó a resolver su excedente en nómina con el acuerdo para la salida de Jorge Padilla, a quien se le abonará prácticamente el 100% de su contrato; y a continuación se formalizó también la desvinculación de Mo Dauda, que no contaba para el técnico ni para la dirección deportiva. Pero no basta, hay que dar una baja más. En este sentido, la lista de convocados de Álvaro Cervera para el estreno liguero de ayer en Guadalajara puede valer como indicio. «No hay una decisión tomada», reveló anoche.

Para este primer compromiso liguero se quedaron sin viajar nombres como el de Facundo Agüero, Maikel Mesa, Balde o Jeremy Jorge. Ahora bien, solo la salida de un sénior valdría para llegar al cierre del mercado con los deberes hechos. Más pistas: ha subrayado Felipe Miñambres que, si se producía la salida de un futbolista de los que han llegado este verano, se formularía preferentemente «dejando algo en caja». Esto es, por la vía del traspaso. También ha subrayado Felipe que en las últimas fechas del mercado «se producen situaciones que antes no», en alusión velada al interés surgido por algunos de los activos blanquiazules. Descartada la desvinculación de Anthony Landázuri porque las ofertas recibidas no llegaban «al mínimo» exigido por la institución insular, el cerco se constriñe sobre los jugadores que podrían salir sobre la bocina. En cuanto a Balde o Jeremy Jorge, son Sub 23 y no suponen ningún problema a escala administrativa, pero su exclusión para este último partido ya advierte de las severas dificultades que tendrán para encontrar un sitio en los esquemas del entrenador. «La salida que se produzca no va a debilitarnos», ha sido la última pista que ha dado el técnico en relación a este asunto, que el viernes aún «no estaba resuelto», dijo.

Lo que ya sabía Cervera y empezó a comprobar la dirección deportiva desde finales de la temporada pasada es que la remodelación en el plantel blanquiazul iba a ser mucho más profunda de lo inicialmente esperado. En total, han sido 15 fichajes y otras tantas bajas. De los nombres que han salido del club, hay algunos que aún no han confirmado su destino para el curso presente, y aspiran a hacerlo durante el día de hoy. Se fueron Salvi Carrasco, Teto, Mellot, Edgar Badia, Fer Medrano... y eso que alguno de ellos insinuó que «nunca dejaría tirado» al CD Tenerife en una situación así. En el episodio de incorporaciones, todas han sido en propiedad y la mayoría, con contratos por más de una temporada. El último en llegar fue Javi Pérez, ex de la SD Huesca. n