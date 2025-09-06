El Tenerife coge camino en Primera RFEF con un contundente triunfo ante el Mérida

Al ascenso se llega con puntos, con muchos puntos, con victorias como las que lleva el Tenerife en solo dos jornadas. Da igual cómo. Se trata de ser la luz que alumbre, el ciclista que se escapa con argumentos para cruzar la meta en solitario. De acostumbrarse a vencer.

Cervera solo introdujo dos retoques en la alineación en comparación con la que eligió en la jornada inaugural, la de la visita al Guadalajara (0-2). Sustituyó al lesionado Marc Mateu –sufrió un esguince de tobillo esta semana– por el otro lateral izquierdo de la plantilla, Ander Zoilo, y situó en el extremo derecho al jugador en el que había pensado para competir de inicio en el Pedro Escartín, Alassan, que fue descartado en esa cita por un golpe en la rodilla. Esta segunda decisión, técnica y no forzada por una lesión, dejó en el banquillo a Dani Fernández, el autor del primer tanto blanquiazul de este curso.

De resto, más o menos lo esperado, con la coincidencia de dos nueves, Enric Gallego y Jesús de Miguel, como en Guadalajara, aunque no sea el formato de ataque que caracteriza al entrenador. Será cuestión de lecturas y de aprovechamiento de recursos. Y quizás de no tocar lo que funciona.

En realidad, el primer impacto fue el del ambiente. El ritmo de venta de abonos -la campaña cerró con 13.548 butacas reservadas- ya había sido un claro indicio de que no iba a haber un abandono, que el tinerfeñismo se iba a implicar, que estaba por la labor de hacer borrón y cuenta nueva, que se había tomado el descenso con deportividad, como una oportunidad de empezar de nuevo. Y el aspecto del Heliodoro, con sus asientos abatibles como principal novedad, fue de otra categoría. Superior. Había confesado Álvaro Cervera en la víspera su preocupación, tampoco tanta, del efecto que podían provocar tantos estímulos en los blanquiazules con menos experiencia, pero no se notaron bloqueos individuales. Con futbolistas como Landázuri, Álvaro, David, Aitor o Enric en el campo, fue más fácil.

En cualquier caso, el Tenerife no tomó el mando desde el arranque. Lo intentó, eso sí, pero se encontró a un Mérida respondón, un rival que no se iba a conformar con esperar en su campo. Pero el Tenerife, que ya va dando muestras de sus virtudes, es un equipo con pegada. Ya lo demostró en Guadalajara (un 0-2 incluso corto). Esta vez lo confirmó en el minuto 10 con una conexión entre Nacho Gil y Jesús de Miguel resuelta por el delantero con un potente remate desde fuera del área que se coló cerca del palo derecho de Csenterics. Así de fácil, aparentemente. Un par de toques, un disparo y 1-0. Problemón para un Mérida con buenas intenciones pero situado, de repente, en el peor escenario demasiado pronto.

A diferencia de lo que se podía intuir, el golazo no acentuó las supuestas diferencias entre unos y otros, por potencial, por el factor campo... Teoría. El conjunto extremeño siguió con su plan. Lejos de acobardarse, se fue adueñando del centro del campo y empezó a generar algo de peligro. Más sensación que otra cosa, eso sí, como cuando Chiqui probó suerte con un chut alto a media distancia (20'). Y en ese juego tendente al desorden, el Tenerife también tiene mucho que decir, a modo de ruptura y velocidad. Así se plantó Alassan solo delante del portero, en carrera (23'). Csenterics le ganó la partida. La pauta debía ser esa, robo y rapidez, pero con acierto. Entretenimiento para el espectador, quizás inquietud para Cervera por no tener el partido dominado con el 1-0.

Aún así, el Tenerife se acercaba a cada rato al segundo gol. Lo tuvo Enric con un toque de cabeza tras un saque de esquina (32'). Al equipo tampoco le hacía falta tener la posesión para asustar al Mérida. La cruda realidad terminó bajando el ritmo del equipo de Fran Beltrán de camino al descanso, mientras que los locales seguían afilándose con más acciones ofensivas, con Juanjo (35') y De Miguel (38') como ejecutores. Por si estaba faltando algo, el Tenerife pidió la revisión de una jugada poco antes del intermedio por una posible falta del portero fuera del área. El deseo de que fuera una expulsión, quedó en nada. Los visitantes reaccionaron con un arreón de juego que puso a prueba a la defensa blanquiazul. Y aprovecharon para llevar al arbitro al mini VAR por un supuesto codazo de Nacho. Tampoco hubo castigo. Y así, más tarde de lo previsto, a la pausa con 1-0.

En la reanudación, la dinámica fue parecida. Pero con el influyente matiz de que el Tenerife supo bloquear y rellenar mejor el medio para evitar las transiciones de un Mérida que ya no sabía si salir o quedarse. Con esos argumentos, los blanquiazules siguieron siendo los único capaces de producir en ataque con verdaderas opciones de lograr su objetivo. Lo hicieron tras una genial maniobra de Jesús de Miguel y la proyección de Nacho Gil para que Gallego se enredara en la definición (53'), o con una falta directa del mediapunta valenciano (56'), inspirado y con chispa. Vamos, que estaba tardando en llegar el 2-0. Y la espera no fue demasiada, porque a la hora de partido volvió a emerger De Miguel para batir a Csenterics tras una dejada de Enric. Una acción pura de cazagoles, de saber estar y saber terminar. La cuenta del madrileño no ha hecho sino comenzar. Veremos al final.

Con el triunfo encarrilado y un primer cambio en los locales, el de Noel por Alassan, el Tenerife fue a por más. Gallego celebró a medias un tercer gol que no valió por fuera de juego (66'). Eléctrico Nacho Gil en el movimiento previo. No importó porque a la siguiente, Enric se sacó la espina con un certero cabezazo a pase de Noel. La victoria no iba a correr peligro y la fiesta se extendió en la grada. Ya hacía falta después de una temporada, la 24/25, horrible. De Primera RFEF, pero fiesta igualmente. Tampoco va a estar tan mal lo jugar en este nivel. Pero que sea solo un año.