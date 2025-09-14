El Tenerife busca emular su inicio perfecto de 2012

El Tenerife de Álvaro Cervera buscará acercarse en las próximas semanas al grado de perfección que alcanzó con el mismo entrenador el año de su último ascenso a Segunda, obtenido en la temporada 2012/13 en la eliminatoria de campeones contra el Hospitalet. Para llegar hasta ahí, el representativo tuvo que trazar una trayectoria casi inmaculada en la liga regular. La diferencia, muy ostensible, es que con el actual formato de competición –que cumple su quinta campaña bajo la denominación de Primera RFEF–, el botín del ascenso se obtiene automáticamente a través del campeonato.

En 2012, el equipo liderado por Cervera empezó su concurso en la ya extinta Segunda División B con cuatro triunfos consecutivos. Como en el curso vigente, los dos primeros se consiguieron dejando la portería a cero. Entonces, el arquero titular era Sergio Aragoneses –el padre del ahora guardameta del filial– y la competición comenzó para los blanquiazules con un duelo insular en el Antonio Domínguez de Los Cristianos. El resultado fue victorioso (0-2) en un partido donde hizo el saque de honor el campeón mundial de baloncesto Sergio Rodríguez. También el estreno en casa trajo una alegría sin goles encajados (2-0 frente al Rayo B) y, a renglón seguido, el Tenerife tejió otros dos triunfos seguidos frente a Ourense (2-3) y Caudal de Mieres (2-0) para así plantarse en la quinta jornada con un pleno de puntos: 12 de 12.

El Tenerife del último ascenso se mantuvo invicto hasta la 14ª jornada de liga, en la que cayó frente al filial del Sporting. Una de sus principales bazas para conservar el liderato hasta el final –solo lo cedió una semana– fue la fiereza en el Rodríguez López, donde fueron capaces de ganar solo dos equipos: Guijuelo y Alcalá, ambos en la segunda vuelta liguera.

Valga como referencia que el Tenerife se proclamó campeón de su grupo con 73 puntos, tres más que su gran opositor, el Leganés, que se quedó en 70. Un año antes, el Real Madrid Castilla viajó hasta los 78 para hacerse con la primera plaza, mientras el Tenerife tuvo que conformarse con el subcampeonato, que obtuvo con 64.

Precisamente en 2011, el inicio de la temporada también se pareció mucho a un camino de rosas. El representativo no tuvo que pisar el acelerador para desvencijar a un adversario canario en la jornada inaugural (3-0 al Vecindario) y a continuación se mantuvo invicto durante las siguientes semanas. Ganó a domicilio al filial del Sporting (1-3), a un rival directo como el Albacete en el Carlos Belmonte (1-2) y al Coruxo con dificultades en casa (1-0). Ahora bien, recibió un serio aviso de las dificultades que hallaría en el camino con un empate en el Heliodoro en la tercera jornada frente al Conquense. Por aquel entonces, las dudas se dispararon –con Antonio Calderón en el banquillo– cuando el equipo insular cayó en la sexta fecha del campeonato frente al Getafe B. Incluso cuando el equipo estaba aún en pretemporada, varias voces del nuevo proyecto 2025/26 se han significado en pedir humildad y recetar paciencia. Frente a lo que pudiera parecer, llegarán momentos complicados y también las derrotas, ha dicho esta semana Manu Guill, director deportivo del representativo. También apela a la moderación el presidente, Felipe Miñambres, que fue el primero en pedir al tinerfeñismo que se pusiera «la camiseta de Primera RFEF» para volver cuanto antes a categoría profesional. Al grupo no le afectan los elogios, aduce Cervera, pese a que días atrás los técnicos de Mérida o Guadalajara situaron al representativo «en otra dimensión». De momento, el equipo sigue invicto. Y no ha encajado un gol.