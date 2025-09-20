El Tenerife aspira al 'pleno al 12' en su partido contra el Ourense

La temporada 2012/2013 comenzó para el CD Tenerife con cuatro victorias seguidas. Un 0-2 en Los Cristianos ante el Marino, un triunfo por el mismo resultado en el Heliodoro frente al Rayo B, un 2-3 en O Couto en la visita al Ourense y un 2-0 en casa sobre el Caudal. La racha continuó, pero con un empate en Butarque. Aquel equipo, entrenado como ahora por Álvaro Cervera, celebró el ascenso a Segunda División unos meses más tarde, el domingo 2 de junio de 2013.

Rachas opuestas

Desde entonces, ningún inicio de Liga ha sido tan productivo. Todos se desarrollaron en la categoría superior, la de plata. No se volvió a repetir un pleno en las cuatro jornadas de apertura. El círculo se podría cerrar este domingo (11:00) en una situación similar a la de hace 13 años por la presencia en el banquillo del mismo técnico, por el objetivo a alcanzar y por las sensaciones que transmite un Tenerife que no solo ha sacado adelante sus tres encuentros –en Guadalajara, con el Mérida en el Rodríguez López y en Pontevedra–, sino que lo ha hecho sin encajar goles. El balance es de siete tantos a favor y ninguno en contra. En eso, el equipo de ahora le gana, de momento, al de 2012. Faltaría una cuarta victoria, un teórico resultado que tendría el respaldo de los pronósticos por el cartel del partido: el líder y favorito a subir como campeón, recibe a un Ourense que repite en Primera RFEF tras quedar en la mitad de la tabla la campaña pasada y que aún no ha ganado: empezó con un 0-0 como local ante el Bilbao Athletic, empató en Tajonar y perdió luego con el Talavera en O Couto. Son dos puntos de nueve que lo sitúan en la zona de descenso a Segunda RFEF.

Sin Marc Mateu

Para tratar de dar continuidad al convincente arranque, Álvaro Cervera tendrá la posibilidad de alinear a los mismos jugadores que empezaron los partidos ante el Mérida (2-0) y el Pontevedra (0-2). En ambas citas faltó Marc Mateu, y en la de este domingo, también. El valenciano no se ha recuperado del todo de un esguince de tobillo que sufrió hace dos semanas y tendrá que esperar a la visita al Castilla para hacerle la competencia a Zoilo. El lateral zurdo guipuzcoano parte como titular, lo mismo que los diez que coincidieron con él en los dos últimos encuentros. Entre ellos, De Miguel, ya repuesto de unas molestias que llegaron a poner en duda su participación en el partido con el Ourense. Falsa alarma. Tal como confirmó Cervera, el delantero sí estará disponible. Se trata de un jugador que lleva tres goles y otras tantas asistencias. O lo que es lo mismo, que ha sido clave en casi todos los tantos anotados por el Tenerife. Todo indica que volverá a tener como socio a Enric en un frente de ataque en el que se consolida el dúo de nueves.

La posible alineación

Los rendimientos y los resultados no hacen prever cambios en la alineación, aunque haya reservas que estén mostrando una respuesta creciente, como Noel y Javi Pérez, los últimos en unirse al grupo. Incluso hay otros que no han tenido la oportunidad de intervenir, Maikel, Balde y Jeremy.

Triunfo copero y un sancionado El Ourense tuvo partido de competición el pasado miércoles. Se enfrentó al Zamora en O Couto en la eliminatoria de octavos de final de la Copa Federación. El equipo dirigido por Daniel Llácer venció por 2-1, con goles de Kensly Vázquez y Álvaro Yuste, y avanzó a cuartos. El central Álvaro Yuste, titular con el Ourense en los tres partidos de Liga de esta temporada, será baja por su expulsión con tarjeta roja directa en el encuentro de la pasada jornada ante el Talavera de la Reina en O Couto (1-2). La novedad en la lista es el también defensa Francisco Carmona, de vuelta tras una lesión.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife