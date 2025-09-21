Sufrida victoria 'in extremis' del Compostela ante el Cambados

Costoso triunfo de la SD Compostela que superó al Juventud Cambados (2-1) gracias a un cabezazo de Pablo Crespo en el descuento y después de los goles de Charly y Diego Iglesias. De esta forma, el cuadro santiagués se toma su venganza personal con el conjunto cambadés, que hace justo 50 años le venció por un resultado de 3 a 0 en tierras salnesinas, y se consolida en el coliderato de Tercera RFEF.

Como había adelantado durante la semana, Secho apostó por mantener el bloque de futbolistas que consiguió la victoria en las dos primeras jornadas, con la salvedad de la entrada de Samu Rodríguez. El capitán picheleiro formó de inicio, sustituyendo a un Mateo Arellano que había sido de la partida en los dos encuentros anteriores. En portería, está claro que Álex Cobo es el elegido para el puesto mientras que Valín, Quico, Crespo y Noya repitieron en defensa. Uzal completó el centro del campo junto a Samu y el ataque fue el mismo que en Boiro con Armental, Guisande, Cañi y Charly.

Por su parte, el equipo de Rubén Cornes salió con Conde, Tavares, Iglesias, Drame, Álex Fernández, Diego Hernández, Fran Álvarez, Chaves, Piñeiro, Santorum y Lago.

Como ya es costumbre, el encuentro arrancó con un Compos especialmente activo y con ganas de mandar que poco tardó en mover ficha. Tras un error en salida de David Conde, portero amarillo, Charly conectó un potente y esquinado disparo desde el borde del área para abrir el marcador cuando apenas se habían cumplido cuatro minutos. Dos más que en el tanto de Armental en Barraña y uno más que en el de Valín ante el Barco. Y es que con esa “energía” de la que hablaba Secho en la previa, el cuadro blanquiazul desarmó a la sólida defensa cambadesa, que hasta el momento se encontraba imbatida.

Quiso hacer lo propio el cuadro visitante y a punto estuvo de encontrar el empate en un gran envío de Noel Chaves para un Diego Hernández que no acertó a rematar a pocos metros de Álex Cobo. El suflé de los primeros minutos fue descendiendo a medida que el Cambados se envalentonó con salidas al contragolpe y envíos al área, pero sin concretar en demasía.

Ecuador del primer acto y la esedé perdió un poco el dominio del balón aunque siguió amenazando al meta rival mediante destellos de sus atacantes. En una de esas ofensivas, Armental aprovechó un rebote en el área para probar suerte pero su disparo fue bloqueado por un defensa cambadés.

El duelo se convirtió en un pequeño correcalles donde la falta de autoridad de los locales permitió al Cambados asomarse por la meta blanquiazul. A la media hora, un error de Cañi al esperar un pase terminó en los pies de Álvaro Tavares que probó desde la larga distancia, pero su chut no encontró puerta.

Momento de poco control para el Compostela, en el que solo el atrevimiento de Armental con su disparo permitió ganar metros frente a la constante y tímida oposición visitante. El extremo ribeirense y un efecto visual hicieron celebrar a gran parte de la grada de Tribuna del estadio de San Lázaro al tiempo que Conde acababa con el júbilo local, enviando el disparo a córner.

Se aproximaba el primer tiempo a su recta final y el Juventud Cambados gozó de su ocasión más clara. Una rápida transición por banda derecha culminó en un centro al área que, de forma muy habilidosa, aprovechó Diego Iglesias para poner a prueba a Cobo con un gran remate de tacón. El portero picheleiro blocó el disparo, el Compos gestionó el minuto de descuento y se alcanzó el entretiempo. A los vestuarios en ventaja, pero con los mismos ‘debes’ que en días anteriores. El equipo volvió a demostrar su gran intensidad en los primeros minutos, mientras que de nuevo presentó muchas dificultades para controlar el encuentro desde el dominio del balón.

Sin cambios al descanso, la esedé repitió el guión de los primeros instantes del encuentro. Ni dos minutos se habían jugado desde la reanudación cuando Guisande se plantó solo ante el portero rival y, después de regatearlo con facilidad, tiró fuera a puerta vacía. Se volvió a ver al equipo de los inicios, instalándose en campo contrario y dominando la posesión. Las tímidas transiciones amarillas no inquietaron a la defensa de un Compostela que se sintió seguro con el balón en los pies. Eran posesiones bastante estáticas, pero que permitían a los de Secho mantener al Cambados lejos de su portería.

Con ganas de resarcirse de su fallo anterior, lo intentó Guisande con un disparo desde el centro del campo pero su optimismo careció de puntería. El peligro estaba en las bandas y Secho lo sabía. El técnico sonense decidió renovar sus laterales, dando entrada a Diego Rodríguez y a Aarón Martínez al tiempo que introdujo a Parapar. El atacante de Labañou tardó muy poco en demostrar su habilidad, consiguiendo desbordar por banda para encontrar a Charly en el área pese a que el delantero no pudo sacar un disparo.

Minuto 68 y sin tiempo para que el triple cambio de Secho terminara de asentarse, Pablo Crespo perdió la pelota cerca del área blanquiazul, lo que permitió a los visitantes enlazar un ataque. El balón acabó llegando a los pies de Diego Iglesias que, desde el pico izquierdo del área, marcó un auténtico golazo por la escuadra del palo largo de la portería defendida por Álex Cobo.

El Compos se tambaleó tras la igualada a medida que los visitantes crecían. Momentos de tensión que también se trasladaron a las decisiones arbitrales. Una posible roja sobre Charly que terminó en simple amonestación para Alberto Lago y un golpe en el área al recién incorporado Maceira que acabó sin infracción avivaron la polémica y encendieron a la afición blanquiazul.

Con Maceira y el Goris en el campo, el Cambados comenzó a dar bueno el empate a medida que el Compos quemaba sus últimos cartuchos para conseguir los tres puntos. Pidieron penalti sin éxito los locales en una caída de Guisande en el área ante una entrada de Seydou Drame, justo antes de conocer los seis minutos de añadido.

En una de las últimas, Aarón Martínez llegó hasta línea de fondo, donde Alberto Lago le propinó un codazo que significó su segunda amarilla y su expulsión. El defensa amarillo se tomó con calma su salida del terreno de juego con vistas a acercar a los suyos al premio de los puntos, mientras la afición local cargaba contra él por su excesiva pausa. Poco importó el tiempo perdido por Lago, ya que esa misma falta terminó en el gol de la victoria local gracias a un cabezazo de Pablo Crespo en el minuto 94.

Los visitantes buscaron el empate, pero ya era demasiado tarde. También lo pudo rematar Armental en un contraataque, aunque no acertó en la finalización. Finalmente, la SD Compostela sella así, con sufrimiento, su tercera victoria en tres partidos de liga, situándose en la zona noble de la clasificación. La nota negativa la dejó Aarón Martínez que, tras el golpe sufrido en la expulsión, tuvo que ser trasladado al hospital.

Vía: El Correo Gallego