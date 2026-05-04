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Sorteo playoff de ascenso a Primera RFEF y a Segunda RFEF: cruces, emparejamientos y fechas confirmadas
Los sorteos de Segunda y Tercera Federación pondrán el foco en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con 20 equipos luchando por el sueño del ascenso y cuatro pujando por las dos plazas de permanencia
Sigue en directo el sorteo del play-off de ascenso a Primera Federación.
Las fechas
Con las fechas de las eliminatorias nosotros nos despedimos. ¡Hasta la próxima!
Segunda Federación: Playoffs de ascenso
Partidos de ida: 9-10 de mayo.
Partidos de vuelta: 16-17 mayo.
Segunda Federación: Torneo por la permanencia
Partidos de ida: 9-10 de mayo.
Partidos de vuelta: 16-17 mayo.
Tercera Federación: Playoffs de ascenso
Partidos de ida: 13 y 14 de junio.
Partidos de vuelta: 20 y 21 de junio.
Catalanes contra gallegos
Finaliza el sorteo en Las Rozas. El Reus FC Reddis se medirá al UD Ourense en la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Primera RFEF, con la ida en Catalunya y la vuelta en Galicia.
Y en Tercera Federación, el vencedor del playoff del grupo de Catalunya (todavía por disputar) deberá medirse en la final por el ascenso a Segunda RFEF también al vencedor del grupo gallego.
Últimas tres eliminatorias:
Grupo 10 (Andalucía y Ceuta) - Grupo 2 (Asturias).
Grupo 14 (Extremadura) - Grupo 17 (Aragón).
Grupo 4 (País Vasco) - Grupo 18 (Castilla-La Mancha).
Más cruces, con la participación de Catalunya. Por el momento lidera el grupo el Manresa. El ganador del playoff autonómico catalán se medirá al ganador del playoff autonómico gallego.
Grupo 7 (Madrid) - Grupo 6 (Valencia).
Grupo 1 (Galicia) - Grupo 5 (Catalunya).
Grupo 9 (Andalucía) - Grupo 11 (Baleares).
Turno para el sorteo de ascenso a Segunda RFEF
Todavía resta una jornada en Tercera Federación, pero los cruces por el ascenso se sortean esta misma mañana a la espera de saber qué equipo sale campeón y asciende directamente y qué equipos quedan en cada posición. Primeros tres cruces:
Grupo 3 (Cantabria) - Grupo 16 (La Rioja).
Grupo 13 (Murcia) - Grupo 15 (Navarra).
Grupo 8 (Castilla y León) - Grupo 12 (Canarias).
XEREZ-CONQUENSE
Y el último: Xerez-Conquense.
NUMANCIA-POBLENSE
El rival del Poblense será finalmente el Numancia.
REUS FC REDDIS-OURENSE
¡Turno para el único representante catalán del sorteo! El Reus FC Redis se enfrentará al Ourense. La primera bola que salió fue la del Poblense, pero también compartieron grupo, por lo que el cruce quedó anulado.
GETAFE B-UD LOGROÑÉS
El filial del cuadro azulón se enfrentará al Logroñés.
UTEBO-ÁGUILAS
Turno ahora para los enfrentamientos entre terceros y cuartos. Las primeras bolas depararon un Utebo-Logroñés inválido al compartir grupo. El rival del Utebo, en segunda y definitiva instancia, será el Águilas.
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