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Sorteo playoff de ascenso a Primera RFEF y a Segunda RFEF: cruces, emparejamientos y fechas confirmadas

Los sorteos de Segunda y Tercera Federación pondrán el foco en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con 20 equipos luchando por el sueño del ascenso y cuatro pujando por las dos plazas de permanencia

El cuadro de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera RFEF

El cuadro de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera RFEF / RFEF

Marc Marín

Marc Marín

Sigue en directo el sorteo del play-off de ascenso a Primera Federación.

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