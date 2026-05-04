Sorteo playoff de ascenso a Primera RFEF y a Segunda RFEF: cruces, emparejamientos y fechas confirmadas

Catalanes contra gallegos

Finaliza el sorteo en Las Rozas. El Reus FC Reddis se medirá al UD Ourense en la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Primera RFEF, con la ida en Catalunya y la vuelta en Galicia.

Y en Tercera Federación, el vencedor del playoff del grupo de Catalunya (todavía por disputar) deberá medirse en la final por el ascenso a Segunda RFEF también al vencedor del grupo gallego.