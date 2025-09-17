Slavy, contra la maldición del "9" del Hércules

En el fútbol, el número nueve sirve para demarcar la posición del atacante central, el jugador especializado en rematar a puerta y convertir goles. El dorsal "9", por tanto, se suele reservar al delantero centro titular, al goleador del equipo. Un dorsal con mística que, no obstante, parece estar maldito en el Hércules. El último jugador que alcanzó los 10 tantos en una temporada con el nueve a su espalda fue Javier Portillo, en la 2014-15. Ha llovido mucho desde entonces.

13 futbolistas han vestido el "9" blanquiazul en la última década. El más reciente, el hispano búlgaro Slavy, flamante fichaje que, de momento, no ha visto puerta en competición oficial. Un dato que tampoco debería desesperarle, pues apenas se han disputado tres jornadas, pero Slavy debe tener en cuenta que carga en su dorsal con el reto de ser, desde Portillo, el primer nueve que se alce como pichichi herculano (o al menos que llegue a los dos dígitos).

Portillo y sus 17 goles

De hecho, el récord goleador del club blanquiazul en este siglo también lo tiene Portillo, con 17 tantos en Segunda División, en la 2012-13. Luego firmó dos temporadas con sendas decenas de goles, hasta su retiro en la 2015-16. En diciembre de ese año el "9" recayó en David Mainz, quien convirtió 9 goles, incluido un hat-trick contra el Eldense que le valió para ser el último que lideró entre sus compañeros con el dorsal. Mainz también firmó 5 tantos en la 2016-17, año en el que se compartió los dorsales nueve y dieciséis con Jesús Berrocal, que marcó otros 5 goles.

Los años de verdadera sequía empezaron en la 2017-18, cuando con el "9" Carlos Fernández sumó 4 goles y David Torres 1 gol. En la 2018-19, el hoy "hombre de negro" Pol Roigé no se estrenó con el dorsal, Stéphane Emaná vio puerta 3 veces y Benja lo hizo otras 3. En la campaña 2019-20, Jona solo anotó 4 tantos, y en la temporada siguiente Sergio Buenacasa consiguió apenas 3 goles.

Las cosas mejoraron con el alicantino Raúl González, que celebró 7 tantos en la 2021-22, pero la tendencia negativa regresó con el hispano escocés Jack Harper, que tan solo anotó 3 veces en la 2022-23, año en el que además el Hércules tuvo una seria crisis goleadora.

El intento de Coscia

Ya en los dos años previos a la temporada actual, el argentino Agustín Coscia firmó 6 goles en las 2023-24 y 8 goles en la 2024-25. Unas cifras que, para el contexto herculano, no eran en absoluto desdeñables, tanto así que aún hay que piensa que Coscia no sobraba en la plantilla blanquiazul.

Pero el actual responsable de poner los goles sobre la mesa es Slavy, con el "9", en competencia con el veterano Fran Sol, quien viste el "19". Slavy convirtió 13 goles hace dos años, y en la campaña pasada anotó 7 veces. En su presentación en el Rico Pérez, bromeó con la idea de que este año llegaría a sumar ambas cifras y conseguir 20 tantos con la camiseta blanquiazul. Eso, desde luego, sería un éxito sin precedentes en este siglo, para el cual habría que remontarse a los 32 tantos de Eduardo Rodríguez de la campaña 1992-93 en la extinta Segunda B, última vez que un herculano conseguía ser el máximo goleador de una competición y récord histórico del club. Como curiosidad, el dorsal de Rodríguez era el número catorce.

Más allá de la aptitud de Slavy, defendiendo el "9", o de Fran Sol con el "19", lo que habrá que descubrir conforme avance la temporada es si Rubén Torrecilla conseguirá darle suficiente fútbol al equipo y ser lo imprescindiblemente atrevido para que sus delanteros tengan nada más que en sus botas la posibilidad de enviar el balón al fondo de la red una y otra vez.

