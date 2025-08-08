Sergi López, jugador del Zamora CF: “Yo en mi equipo confío plenamente, sé que tenemos un equipo muy bueno y que se nos van a dar las cosas “

Sergi López, llega con muchas ganas al Zamora. El jugador vasco apuntó esta mañana en su presentación en el ayuntamiento de la ciudad, que cree plenamente en el Zamora CF: “Yo en mi equipo confío plenamente, sé que tenemos un equipo muy bueno y que se nos van a dar las cosas “. El futbolista se describe a sí mismo como un lateral contundente y de largo recorrido, pese a que su tarea es defender le gusta ayudar a sus compañeros atacantes durante el partido.

El nuevo rojiblanco tiene como objetivo de esta pretemporada ganar el primer partido de liga. “La pretemporada es dura, pero lo importante es hacer minutos, cargar las piernas y sobre todo estar preparado para la primera jornada contra el Celta, llegar muy bien y ganar.”, señaló López a los medios.

Sergi López es consciente de la exigencia de la categoría , pero afirma que “no se va a relajar porque todo puede cambiar y siempre hay que tener esa idea de tirar para arriba”.

También apuntó que el equipo “está muy bien hecho” y que “la competencia es muy sana y eso te ayuda a mejorar personalmente “.

El jugador no dudó en venir al club y opina que “el Zamora es un club al que muchos futbolistas les hubiera gustado venir este año”.