El segundo derbi permitirá definir la lista de prescindibles

Con todas las fichas sénior (18) copadas en el CD Tenerife y con la manifiesta necesidad de dar altas en varias demarcaciones, las decisiones y declaraciones de Álvaro Cervera se han convertido en el mejor indicio para descubrir quién sobra o quién puede salir del proyecto del representativo en las próximas horas. A este respecto, las últimas manifestaciones efectuadas por Manu Guill –dio un aviso público a su plantilla el lunes– no han hecho sino alimentar las especulaciones. Ahora bien, serán las propias determinaciones del cuadro técnico las que confirmen quiénes están en la lista de prescindibles.

A falta de un solo entrenamiento antes del viaje de mañana a Gran Canaria, la convocatoria que hoy dará a conocer Cervera a sus jugadores servirá para clarificar mucho el panorama. Por lo pronto, se sabe que no estará en ella el juvenil Manu Montero –ya se quedó fuera del derbi anterior– y que ha sido devuelto al filial ante el evidente overbooking que hay en la rutina diaria de entrenamientos. Hay también otros canteranos que podrían quedarse fuera del desplazamiento a la isla vecina. Por ejemplo Dylan, en la rampa de salida y que percibió su nula cuota de protagonismo en el Trofeo Teide como una clara señal de que no encaja en los planes de Cervera.

Otro jugador hasta la fecha señalado por las declaraciones y alineaciones del míster es el brasileño Fabricio Assís. En primer lugar, porque no ha jugado ninguno de los partidos del verano –tampoco en el ensayo a puerta cerrada con el filial– y, por otro lado, porque le han pedido que trabaje para ponerse en forma cuanto antes. «Han jugado los que estaban en condiciones de hacerlo», fue el elocuente mensaje del entrenador después de la primera prueba contra Las Palmas. Tampoco jugó Balde Jr., pero en este caso su inscripción no supone un problema para el representativo porque ocupa ficha Sub 23. A falta de tres semanas para el estreno liguero y con 13 fichajes en total, si el Tenerife aspira a hacer más movimientos debe aligerar equipaje. Y no valdrá solo con que salga un futbolista. Así que la cita con aforo reducido de mañana en Barranco Seco valdrá para calibrar también el encaje en el proyecto de Maikel Mesa (jugó 45’ en La Orotava) o Alassan, que fue de los canteranos más destacados frente a los amarillos. La aparición de cualquier otro nombre en la lista de descartes sería una mayúscula sorpresa, por cuanto la dirección deportiva ya ha dado por cerrada la posición de defensa central con la incorporación de Agüero. Pero «nadie tiene el puesto asegurado», advierte Guill.

Además, el partido de Gran Canaria valdrá para peritar la progresión de los recién llegados Álvaro González y Cris Montes, que aspiran a sumar sus primeros minutos con la blanquiazul. Ambos están llamados a ser muy relevantes en el Tenerife 25/26 y son, de momento, los dos refuerzos que han despertado una mayor ilusión en la afición blanquiazul. Que no podrá estar presente en las gradas mañana –el amistoso solo contará con la presencia de 400 abonados amarillos– y que esperarán en la distancia otro derbi de noticias felices. Si no es a través del resultado, que en estos casos es lo de menos; sí mediante un juego convincente y que valga para ratificar la condición de favoritísimo con la que parte el cuadro blanquiazul en su nueva categoría. «No nos van a pedir solo que compitamos», ha dicho Cervera, «sino que estemos muy, muy arriba desde el principio». Exigencia máxima.