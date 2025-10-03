Secho no se fía de la clasificación y espera a un Silva «aguerrido y con buena mentalidad»

Líder ante colista. Compos y Silva se verán las caras este próximo domingo 5 de octubre, a las 18.00 horas, en el estadio Vero Boquete de San Lázaro. El cuadro picheleiro defenderá su condición de puntero por primera vez esta temporada tras sumar un punto en el Salvador Otero frente al Céltiga (1-1), aprovechando la derrota del Alondras ante el Arosa (0-2). Por su parte, el Silva llega a la capital gallega después de puntuar por primera vez en lo que llevamos de competición. El equipo coruñés selló un meritorio empate ante el Estradense (1-1) en A Grela en un encuentro de tú a tú.

La situación clasificatoria no afecta a un Secho Martínez que aguarda a «un equipo que lleva muchísimos años en la categoría, un equipo siempre competitivo, aguerrido, con buena mentalidad y que aprieta». El entrenador de la esedé tampoco quiso obviar los resultados de estos primeros encuentros: «Todavía van cuatro jornadas, por lo que no se pueden hacer muchos análisis. A nivel de resultados no han empezado bien, pero esto es muy largo y no significa nada».

Un rival que vive un momento delicado en lo que a resultados se refiere, pero que requerirá de una propuesta precisa. Para Secho, la idea es clara: «Hacerlos correr y que no lleguen a las presiones o que lleguen tarde o desajustados para encontrar ese desequilibrio. Debemos tratar de tener el control del partido y controlar un poco la velocidad que pueden tener arriba con Rodrigo Parafita o Rodri». Un planteamiento para el cual el técnico sonense podrá contar con la totalidad de su plantilla a expensas del entrenamiento de mañana y del estado físico de Charly que presenta molestias.

La 'mejora' del Compos

No pasó de la ‘X’ el Compostela en A Illa, donde la valiente propuesta local sorprendió a los blanquiazules, sobre todo en un primer acto en el que el Céltiga se puso por delante. Pese a igualar el marcador y apretar en busca de la victoria, la esedé fue incapaz de sumar un nuevo triunfo, poniendo fin a su pleno de puntos. El empate sirvió para escalar hasta la primera plaza, además de dar mucha información al entrenador blanquiazul. «Tenemos que seguir mejorando muchas cosas. Trabajamos cada semana en ello para ir encontrando el camino y que el equipo tenga más control y estabilidad», comentó. Secho volvió a hacer autocrítica e insistió en la necesidad de «ajustarnos bien» y de «defender mejor el área».

El equipo consiguió reaccionar en un campo complicado pero incurrió en bastantes imprecisiones. «Tuvimos bastantes imprecisiones y momentos de bastante caos. Se abríó el partido y nos faltó pausar más los ataques e identificar», manifestó el técnico. Secho recordó que «los equipos no se hacen en dos días» y menos «con tantos jugadores nuevos», además de alabar ciertos aspectos de los suyos: «Somos buenos cuando robamos. Somos fuertes ahí y debemos potenciarlo».

Sobre las concesiones en defensa, el entrenador del Compos evitó generar un foco excesivo en esta cuestión. «El equipo es un todo. Por lo que trabajamos en todas las facetas y áreas del juego, es decir, trabajamos precisamente cuando disponemos del balón en mejorar nuestros pases, en mejorar nuestra ubicación en el campo, en que los jugadores reconozcan en qué momento tienen que aparecer, en que el poseedor del balón tenga opciones en todas las direcciones...», comentó el técnico.

El cuadro picheleiro vive un proceso de evolución constante a medida que se instala en los puestos altos de la clasificación. De momento, Secho ha confiado en un bloque de futbolistas muy definido, destacando la ausencia de cambios en la delantera. Jugadores como Armental o Guisande están gozando de muchos minutos en detrimento de otros como Pablo Porrúa, que solo ha disputado 21 minutos. Secho valora así la situación del extremo: «Es un jugador de calidad, como la mayoría de los que tenemos. Juega en una posición donde hay mucha competencia y vamos a ver cómo va entrando. El Pablo Porrúa que he conocido este año es un jugador muy maduro, muy sensato, está entrenando muy bien y ojalá le podamos dar pronto esos premios. Pero bueno, aquí en este sentido, ni Secho, ni Porrúa, ni Parapar, ni Crespo, ni el otro, aquí estamos para conseguir un objetivo colectivo».

