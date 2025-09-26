Secho: «El Céltiga es un equipo diferente a todos los que hemos enfrentado»

Nueva prueba para el Compostela que afronta este fin de semana la cuarta jornada de liga con el objetivo de sellar el pleno de puntos en lo que significaría un arranque perfecto. Para ello, el cuadro picheleiro deberá vencer en el siempre complicado Salvador Otero, donde le espera un Céltiga con ganas transformar su condición de local en los tres puntos, como ya hizo ante el Somozas en la segunda jornada (5-0). Secho, entrenador de la esedé, analizó las claves del encuentro y los peligros de su rival.

El entrenador blanquiazul, que no podrá contar con Aarón Martínez debido al codazo que recibió ante el Cambados, se espera «un perfil de equipo un poco diferente a lo que nos venimos enfrentando, más técnico», un bloque que se conoce y con «muchos recursos». Un enfrentamiento donde el control de la pelota será clave: «El que sea capaz de disponer más tiempo de la pelota y ajustándose bien por detrás, es posible que pueda llevarse el partido».

Justamente en este aspecto está insistiendo Secho y su equipo en busca de una mejora constante. «Un equipo que juega bien es un equipo que sus jugadores toman muchas decisiones bien durante mucho tiempo. Creo más en eso, en esos fundamentos del juego, en esa táctica, que más en formaciones, sistemas rígidos, estáticos, que no es real. Ese margen de mejora lo tenemos. Hay dos tipos de pérdidas, las forzadas y las no forzadas. Vamos a ver si las pérdidas que tenemos son todas aquellas en donde juguemos con intención. Ahí tenemos un punto de mejora, en ello estamos, pero no es de un día para otro», indicó.

Un rival con muchas variables

El preparador sonense advirtió de los numerosos peligros de los arousanos: «La banda derecha de ellos se entiende muy bien. Nico es un jugador rápido, que incorpora bien, que va por dentro, a veces va por dentro, a veces va por fuera. Julio Rey es un jugador zurdo, con muy buen pie, que se mueve bien entre líneas, que también es capaz de ir al espacio... Por eso te digo que un poco esa variabilidad la tienen. Cuentan con José Sobrido que lo está utilizando mucho en banda contraria, pero al final acaba jugando entre central y lateral para atacarte espaldas, para tirar diagonales de lado contrario, para llegar al área cuando profundizan por lado derecho». Unas amenazas que el Compostela debe defender bien, evitando que «encuentren esos balones a la espalda» y «envíos rasos entre defensas y portero».

Sufrimiento ante el Cambados

Sobre su equipo, Secho quiso restar importancia a los goles encajados: «Más que demérito, hay mucho mérito del rival. En todo caso, lo de dejar la portería a cero es un mantra, un objetivo básico. Hay muchas cosas que han sucedido antes del gol y también en el gol que son evitables, que son mejorables y que trabajamos en ello». Ante el Cambados, el Compos encajó un auténtico golazo de Dieguito Iglesias, en el que poco pudo hacer la defensa picheleira. «Se produjo un caos, un desbarajuste más allá de la gran ejecución y el gran gol que ha hecho el jugador del Cambados», dijo Secho.

El pasado domingo el gol de la victoria llegó en el minuto 94. El entrenador blanquiazul mostró su descontento por el desaprovechamiento de ocasiones que hubieran permitido al equipo llegar más tranquilo a la recta final del encuentro, pero valoró muy positivamente la «actitud y voluntad» de los suyos. «Nos hubiese gustado haber ganado antes, tuvimos alguna opción para hacer el 2-0 y vivir un poquito más tranquilos. Pero me quedo con que el equipo entrena, el equipo tiene voluntad, el equipo quiere hacerlo, y se ve en el gol que hay un vestuario sano», concluyó.

