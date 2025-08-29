Savia nueva en el CD Tenerife para mirar al futuro con optimismo

El CD Tenerife 2025/26 va por 15 fichajes y la remodelación de su plantilla está siendo tan profunda como revitalizante. Del proyecto anterior, apenas quedan unos pocos nombres.

Entre ellos, los capitanes Aitor Sanz y Enric Gallego; y los canteranos David Rodríguez y César Álvarez. Los laterales no solo continúan, es que además han renovado sus respectivos contratos.

La mayoría de futbolistas traídos por la nueva dirección deportiva firman por más de una temporada. Son excepción los casos de Facundo Agüero, Cris Montes y Fabricio Assís.

Todos los fichajes

Josep Calavera (3 AÑOS):

fue capitán general en el Castellón, club con el que rubricó dos etapas diferentes. En la última llegó a saborear un ascenso a la Hypermotion como el que ahora busca con el Tenerife. Quienes mejor le conocen apuntan que ha mejorado mucho en la faceta de la recuperación. Es un fichaje con ADN Barça (jugó una temporada en La Masía) y al que no le pesará la responsabilidad. Está en una edad óptima para crecer, apuntan desde dentro. Ya ha jugado para aficiones tan exigentes como la del Deportivo o la del propio Castellón. Hombre de vestuario.

Marc Mateu (2):

Va a ser omnipresente en las jugadas de laboratorio. Parte como lateral izquierdo titularísimo. Fue el primero de los fichajes en ser anunciado por el Tenerife. Debutó a escala profesional hace 17 años, con el Levante y bajo la batuta de Luis García Plaza. «Me encuentro bien. El fútbol da muchas vueltas en poco tiempo, pero no me pongo un límite cuando físicamente me siento bien y las ganas siguen presentes en el día a día. Si aparece algo externo que me diga que es ya, así será. Siempre digo que será el fútbol el que me deje, no yo a él. Estoy de p... madre, tengo esas ganas y no me pongo fecha», dice sobre su porvenir. Es uno de los fichajes blanquiazules con pasado en el Eldense, equipo del que también procede Guill.

Balde Jr (3 años):

desde el cuadro técnico del Tenerife pidieron referencias a Pedro Rodríguez por el fichaje de este atacante nacido en Granollers. Procede de Italia, donde fue reclutado por el equipo primavera de un grande como la SS Lazio. Con el cuadro romano llegó a participar de dos partidos de la Europa League: sumó 14’ en la victoria lacial frente a la Real Sociedad y también tuvo participación a domicilio frente al Sporting de Braga. Puede adaptarse a distintas posiciones en el frente de ataque blanquiazul.

Álvaro González (2):

natural del municipio cántabro de Potes. Su contratación vino acompañada de un gran estruendo de ilusión en las redes sociales por parte de la afición del Tenerife, que no esperaba que el club fuese capaz de grapar a su nómina a un futbolista de este calado. Ha jugado para varios clubes españoles. «Si vuelvo a mi país es porque quiero estar más cerca de mi gente», expuso tras cerrar su periplo malayo en el Johor. Antes, había jugado en destinos tan lejanos entre sí como Marsella (con el Olympique) o el Al Nassr, donde coincidió con Cristiano Ronaldo. Del Tenerife, remarca que «siempre ha sido un grande» y apuntó como objetivo «volver a ver al club donde merece estar otra vez». Ha jugado 233 partidos en Primera con un total de cinco goles. Se desenvuelve como central.

Nacho Gil (2):

ha revelado la dirección deportiva blanquiazul que su fichaje supuso grandes quebraderos de cabeza por las dificultades que hallaron para su salida del club griego con el que aún tenía contrato. Su incorporación supone experiencia y veteranía. Con más de 280 partidos disputados en el fútbol profesional, Nacho Gil se formó en la cantera del Valencia, y ha pasado por la UD Las Palmas, Elche, Cartagena y Ponferradina. Además, compitió en el extranjero en la Major League Soccer (New England Revolution) y la Superliga de Grecia (Volos NFC). Ha participado de competiciones como la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup.

Jesús de Miguel (3):

llega traspasado del Castellón después de una larga negociación para conseguir del nueve madrileño una respuesta afirmativa. En su última vez en la Primera RFEF fue capaz de anotar 16 goles. Repetir o acercarse a esos dígitos sería sinónimo de éxito, aunque desde el club aseguran que no le ponen metas numéricas y sí le piden «trabajo y compromiso». Es lo que siempre ha ofrecido a los distintos clubes por los que pasó Demi –así le conocen–, que llegó al Unión Adarve proveniente del Fuenlabrada. Luego, jugó también para Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, club con el que se reencontrará, ahora como rival del Tenerife en la categoría de bronce.

Dani Martín (3):

renunció a esperar por dos equipos de Segunda que le pretendían –uno de ellos el Mirandés– y se embarcó en el reto que supone reemplazar a Edgar Badia bajo palos. El catalán ha hablado maravillas de Martín, que fue internacional Sub 21. Otro de los fichajes blanquiazules con pasado reciente en el Eldense. A su edad ya ha jugado en tres categorías (Primera, Segunda y Segunda B). En su presentación le recordaron que fue aciago protagonista de una secuencia que acabó en gol recibido cuando se enfrentaba justamente al Tenerife. Entonces no pasaba por su mejor momento personal. Ahora, está confiado en hacer un buen año.

Jeremy Jorge (2):

adquisición en propiedad, con ficha Sub 23 y acento canario. El Real Zaragoza también le seguía los pasos pero fue el Tenerife el que se llevó el gato al agua para firmar a Jeremy. Fue canterano de Las Palmas. Completó su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid (jugó para su equipo C), Castellón y Albacete Balompié. También ha jugado en el Atlético Sanluqueño, con el que se estrenó en Primera RFEF. En su día se habló mucho de este jugador porque fue objeto de deseo y disputa de los dos grandes del fútbol nacional.

Fabricio Assís (1+1):

el Tenerife sorprendió con la incorporación de un futbolista que ya tuvo en sus filas. Jony Vega le reclutó para reforzar al filial para darle jerarquía al proyecto del B, que ese año logró el anhelado ascenso a Segunda RFEF. Ejerce como mediocampista. Nacido en la localidad brasileña de Belén de Pará, estuvo próximo a debutar a escala profesional de la mano del Alcorcón, pero una grave lesión detuvo su progresión. En Canarias ha jugado para tres equipos diferentes: Tenerife, Lanzarote y Unión Sur Yaiza. Se emocionó el día que el club publicitó su fichaje en sus redes sociales. El brasileño no pudo contener sus lágrimas de felicidad.

Juanjo Sánchez (3):

un jornalero del fútbol. La del Tenerife es su primera experiencia en un equipo con tanta solera y afición. Proviene del Mérida, con el que se reencontrará muy pronto (en la segunda jornada liguera). Natural de la localidad sevillana de Lebrija, destacó tanto en el Antoniano que el Rayo Majadahonda no tardó en llevárselo. Pondrá al servicio del grupo su experiencia en la categoría, en la que ya ha disputado 81 partidos y casi 5.000 minutos. El curso pasado disputó la fase de ascenso (y no subió); este año buscará el premio por la vía rápida.

Ander Zoilo (2):

guipuzcoano nacido en 2000, ingresó en edad infantil en la cantera de la Real. Ha jugado dos partidos en Segunda División, ambos de la mano del filial donostiarra y, curiosamente, los dos contra rivales aragoneses (Real Zaragoza y Huesca). Conoce muy bien la Primera RFEF, en la que fue esencial en el Lugo de la campaña pasada. Sumó 36 partidos ligueros, 34 de ellos con la condición de titular. Desde la zaga, anotó dos goles. Viene de una familia «muy futbolera» –su padre es entrenador– y uno de sus sueños cumplidos ha sido lucir el brazalete de capitán del segundo equipo de la Real. Ahora, quiere más.

Cris Montes (1+1):

otra repatriación. Cris Montes nació y vivió en Tenerife, donde empezó a jugar al fútbol en el sur de la Isla. Luego, por motivos laborales, sus padres se desplazaron a Asturias, donde subió varios escalones en distintos equipos del Principado: Sporting B, Lealtad, Langreo... Su carrera continúa en el Badalona y vive un episodio especialmente intenso en Salamanca, donde lució el escudo del Unionistas (dos años y siete goles). Es otro ex del Eldense, donde militó una temporada y media. Sus últimos meses los ha pasado en Chile. Trámites burocráticos retrasaron su incorporación a los entrenamientos con el Tenerife. El exblanquiazul Abel Suárez le ha definido como el Luismi Cruz de este nuevo proyecto. Ha firmado solo por un año. Si el equipo asciende, se quedará.

Facundo Agüero (1+1):

una publicación en su perfil en Instagram (@PacoAguero) desató las especulaciones: estaba en el García Sanabria de Santa Cruz. Ya para entonces llevaba un par de días en la Isla, si bien su primera aparición fue ante el público de Los Cuartos, donde se le vio haciendo trabajo específico junto a Cris Montes. Luego, Cervera confirmó su fichaje. Ha jugado en tres campeonatos suramericanos: Chile, Colombia y Argentina.

Noel López (2+2):

una apuesta en propiedad y que llega como garantía de velocidad. Quiere volver a ser el goleador que lució con los colores del Dépor. Ha lucido solo escudos de equipos grandes. Primero en A Coruña, a continuación en los filiales de Madrid y Osasuna... y ahora, el Tenerife, un reto para relanzar su carrera. Fue internacional Sub 19. José Antonio Culebras le recuerda como un hombre «siempre bien asociado al gol» y espera que se reencuentre con su mejor versión en el Heliodoro Rodríguez.

Javi Pérez (1+1):

«Un fichajazo para la categoría», remarca Fran Fernández, uno de los entrenadores que mejor le conoce. El exblanquiazul coincidió con Pérez en dos ocasiones (filial de la UD Almería y en el primer equipo del Alcorcón). Cree que es, ante todo, «un hombre de equipo y que puede encajar perfectamente en lo que pedía Álvaro Cervera». Es la pieza que completa el mediocampo. Un lujo para el Tenerife, por cuanto viene de firmar un curso muy notable en las filas del Huesca en Segunda División. n