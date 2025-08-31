Samu resuelve un partido tropical y da el triunfo al Hércules (1-0)

Un vuelo grácil en mitad de una noche ancha, vaporosa. Un salto único para conectar a los dos laterales en el campo rival. Una acción vital, una declaración de intenciones, un cambio de mentalidad. Setenta minutos de dominio muscular, de control, de superioridad, concentrados en un servicio desde el flanco izquierdo servido por Retuerta que Samu Vázquez cabecea con rabia sin llegar a entrar en el área pequeña. Apenas tres segundos de elegancia, de fundamentos básicos de ataque paciente que le valen los tres primeros puntos al nuevo proyecto, al Rico Pérez que sueña con un final distinto al anterior, con la posibilidad, si todo crece como debe, de volver a estar entre los que mandan en el fútbol.

Puesta de largo solvente. Sin alardes. Eficaz. Sin manchas graves, solo una. Y victoria. Mejor comenzar así, con los focos atravesando la humedad, estrenando la megafonía nueva, sin vallas de publicidad, y con el recuerdo de los que ya no están, pero siguen empujando desde arriba. Arranca la temporada 2025-2026, la enésima en las alcantarillas del balompié buscando sacar la cabeza. El Hércules se pone en marcha con más talento, con más variedad, con mejores alternativas, pero con el mismo entrenador... que ha cambiado algunas cosas, pero todas no.

Conviene ir poco a poco, no obsesionarse, no querer ponerlo todo en práctica a la vez porque se corre el riesgo de romper el juguete. Línea de cuatro atrás, doble pivote arropando a Ben Hamed, buscando el desborde por los extremos, pero, como antes, sin dar con el modo de conectar el juego con el de arriba, con el que se pelea solo. Slavy, como Coscia, peleó, pero le faltó contacto con la pelota. Y cuando hubo que maniobrar en busca de una solución, uno por otro. El búlgaro fuera y Fran Sol dentro. En eso el guion se perpetúa, pero es que los hábitos no se cambian en un día... poco a poco.

El Hércules no sufrió, Carlos Abad no necesitó esforzarse, y aun así, a punto estuvo de llevarse un susto grande. Mangada mide mal y en vez de controlar un balón franco para dárselo al portero, se le escapa y le brinda la oportunidad a Agüero de colarse el mediocentro y el guardameta, llegar primero y buscar un golpeo sutil por encima del arquero que se va escorando a la derecha de manera gradual, dejando un rastro de miedo que acaba con el estadio enmudecido, primero, y exhalando de alivio cuando finalmente pierde de vista el poste.

Ese error flagrante, fruto del agotamiento, de la densidad del calor sofocante y del exceso de confianza, propició los mejores momentos del Tarazona. Cinco Minutos brillantes de intervención continuada de sus atacantes, pero ni Agüero ni Armero alcanzaron a dirigir su veneno dentro de los tres palos.

Tres ocasiones, dos consecutivas, y todas con el mismo resultado: nada. Abad frenó el ímpetu visitante hasta que el mediocentro alicantino enmendó su pifia con un disparo elástico desde fuera del área que se marchó unos centímetros por encima del travesaño. Ahí murió el conjunto aragonés, que se quedó sin resuello después de un desplazamiento hecho el mismo día que tocaba jugar para abaratar costes, la cruda realidad del suelo que sigue pisando el Hércules.

El preparador blanquiazul, tras la permuta de los nueves y el zurdazo de Mangada, ordenó tres cambios a la vez para reequilibrar la energía. Empujó la grada y, con todo de cara, una acción que empezó el propio Samu Vázquez, la trenzó Fran Sol de espaldas, sirvió a Colomina, de cara, que encontró la superioridad en la banda izquierda, en la que apareció, esta vez sí, el lateral zurdo proyectado en ataque de modo firme.

Retuerta, por primera vez presionado en la pelea por la titularidad, mimó el cuero, levantó la cabeza, observó la llegada de su compañero y le sirvió una asistencia magistral que el canterano del Albacete envió a la red con un testarazo imponente, pegado al poste, que terminó con la resistencia noble del Tarazona. Con todo casi resuelto, Sol se quejó de un empujón que, según él, le privó de cerrar el choque. Torrecilla solicitó la intervención del VAR, pero el árbitro no le dio la razón. Todo de cara el primer día, no... hay que reservarse intrigas. Quedan 37 episodios.