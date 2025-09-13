Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sabadell-FC Cartagena: aplazado por una granizada

El encuentro se ha parado justo antes del descanso y el árbitro, una hora después, ha decidido que no se vuelva a jugar

Marc Jurado y Kaiser durante una acción del partido con fuerte lluvia que ha obligado a detener el juego

Marc Jurado y Kaiser durante una acción del partido con fuerte lluvia que ha obligado a detener el juego / Prensa CE Sabadell

Alfonso Asensio

El Sabadell-FC Cartagena se ha suspendido y posteriormente aplazado por una fuerte granizada en la Nova Creu Alta.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas