Rubén Torrecilla: "Soldevila es jugador del Hércules y no tengo ningún miedo de que se pueda ir"

Debutó el Hércules en partido oficial y lo hizo con victoria ante el Tarazona gracias a un gol de cabeza de Samu Vázquez. Tras los primeros tres puntos, Rubén Torrecilla no ha podido esconder la felicidad y el orgullo con sus futbolistas. "No es fácil tener este ritmo a estas alturas. Empezar ganando con nuestra gente es muy importante, hemos dado una buena cara. En la segunda parte se ha roto el partido, pero en la primera lo teníamos más controlado. Los tres puntos son lo más importante", comentaba el técnico extremeño del Hércules.

Se estrenó el VAR también en el Rico Pérez y no estuvo exento de polémica, pues el conjunto local reclamó un posible penalti cometido sobre Fran Sol. Sobre esto, Rubén Torrecilla ha comentado lo siguiente. "Fran Sol es un gran rematador de cabeza, si el rival no lo toca, hace gol. Hay que ver las cargas y el momento oportuno. Se pueden confundir… pero hay que valorar las cargas donde y como son".

Aterrizó Fran Sol en Alicante con el estatus de estrella y Torrecilla no ha escatimado en elogios hacia el madrileño. El técnico lo ha calificado como un "pedazo de futbolista y profesional". Además, ha comentado que el club buscaba su perfil, el de un delantero con experiencia y de otro nivel en el juego de espaldas. "Slavy ha hecho buena pretemporada también, tenemos dos grandes delanteros para competir por un puesto o incluso para que jueguen los dos", señalaba.

"Conocía a Rojas de hace dos años en el Murcia, es un tipo de extremo que a mí me gusta, nos da la posibilidad de tener más ataques en el partido. Ha estado malo los últimos días, pero el esfuerzo de hoy ha sido brutal. Estés bien o estés mal, te tienes que dejar todo por este escudo y él se lo ha dejado. Ha sido una pena que no haya podido cerrarlo con gol", añadía Torrecilla.

Cerca de ocho mil aficionados han acudido al Rico Pérez a acompañar a los suyos y sobre el ambiente, el técnico lo ha definido como "brutal". "La gente es el corazón del Hércules, los jugadores se dejan todo lo que tienen, no puedo estar más orgulloso de la afición. Vamos a competir todos los partidos hasta el final. Hoy se ha conseguido una victoria importante en conjunto, equipo y afición".

Perdonó el Hércules en la primera mitad y tocó sufrir en el final del partido. Sobres esto, Torrecilla se ha acordado del partido ante el UCAM, ya que según él, se jugó un gran partido y el resultado terminó siendo por la mínima. "Si hubiésemos metido dos o tres en la primera parte hubiese sido diferente, lo importante es generar y llegar al área", pensaba.

"Estamos avanzados con el segundo portero. Marcos es un gran portero, pero está en formación. Tiene que vivir el fútbol de tercera. Tenemos que buscar una alternativa para que Carlos tenga una competencia sana. Estoy muy contento con Marcos, pero tiene que crecer, para la portería del Hércules hay que tener galones", decía Torrecilla.

Soldevila

En las últimas horas ha sonado con fuerza una posible marcha de Soldevila, pero el técnico se ha mostrado muy confiado en que el delantero seguirá permaneciendo en el Hércules y ha comentado lo siguiente. "No sabía ni que tenía ofertas. En pretemporada preguntaron por él, pero yo le dije que se tenía que quedar aquí. Es jugador del Hércules y no tengo ningún miedo de que se pueda ir. Si no lo se yo, es porque eso no es real. Puede haber movimientos porque es un futbolista que está en el escaparate, pero esperemos que no. Por mi parte no se va a ir".

"El horario de las cuatro de las cuatro de la tarde no es idóneo, y más en Ibiza. Nosotros si tenemos que jugar, jugaremos, pero si lo pones a las cuatro de la tarde habrá poca gente. Las condiciones tienen que ser idóneas para la afición, nosotros nos adaptamos a todo, pero hay que mirar por la gente, se lo merecen más ellos que nosotros", sentenciaba.