Rubén Torrecilla: "Ya pidieron mi dimisión hace dos años"

Sigue sin ganar el Hércules y los rumores sobre un despido de Rubén Torrecilla no hacen más que crecer. Tras el empate a cero ante el Alcorcón, el técnico extremeño ha comparecido en rueda de prensa y no ha dejado de reconocer el esfuerzo de sus futbolistas. "Lo hemos intentado, hemos tenido centros, balón parado, saques de banda... Me esperaba un Alcorcón más atrevido, no hemos tenido ocasiones claras, pero si muchos acercamientos", opinaba Torrecilla.

El técnico ha comentado que el club está dando un paso adecuado para revertir la situación. "Ha sido un partido entre dos equipos buenos, los chavales se han dejado todo y han competido al máximo nivel. Les doy la enhorabuena, así estamos más cerca de conseguir la victoria".

"Yo estoy bien, la gente es soberana y piensa que quizá puedo tener parte de culpa en que el equipo no gane. Si llegamos a meter una la imagen sería buenísima, el equipo se deja todo y en el momento que cambiemos la dinámica todo será diferente. Sé perfectamente como es la gente del Hércules, piden exigencia y resultados. Hemos estado muy cerca de la victoria, me quedo con la sensación de que los jugadores han terminado fundidos. El resultado tiene que llegar seguro", señalaba.

Ha reconocido en la rueda de prensa que la fortuna no está acompañando y también se ha acordado de las bajas y los problemas que van surgiendo, como el cambio de Samu o la lesión de Sotillos. "Cuando un equipo termina así es porque está haciendo un sobreesfuerzo para conseguir la victoria. Todo esto pasará y nos acordaremos del sufrimiento".

"Todo es mejorable, pero me quedo con la actitud. Hemos metido al Alcorcón en su campo gran parte del partido, está en detalles. Está en detalles. Si se gana todo sería bonito, a los golpes merecíamos más que el Alcorcón", confesaba el técnico. Además, ha añadido lo siguiente. "Hay que seguir trabajando, soy un currante y lo voy a seguir siendo hasta el último día que esté en el banquillo del Hércules. Tengo la conciencia tranquila, pero tenemos que mejorar. Mi equipo compite todos los partidos, tenemos que quitarnos la presión y el estrés. Queda mucho todavía, el primer paso lo tenemos que dar en Teruel".

"No es la primera vez que piden mi dimisión, ya la pidieron hace dos años. La gente es soberana y se piensa que yo soy el culpable de todo. Tengo parte de culpa y lo acato. La afición no ve a un equipo que se arrastre y que no compite. Todo tiene que llegar, hay pases que se fallan por el estrés o porque mentalmente no estamos al 100%. Cuando yo llegué me pidieron que el Hércules compitiese, a día de hoy los resultados no llegan, pero el equipo está haciendo cosas muy buenas. Ahora todo es malo, pero siempre se sale. Tenemos la conciencia tranquila de que nos dejamos todo", manifestaba.

Torrecilla ha comentado que en defensa "no ha tenido problemas" y se han solventado bien las llegadas. Ha reconocido también que se debe mejorar en los acercamientos, porque el equipo llega, pero no acierta de cara al gol. "A la afición le digo que vamos a seguir trabajando muy duro para revertir esta situación. Son el corazón del Hércules, de todo en esta vida se sale unidos. Si nos separamos no iremos bien, tenemos que ir a Teruel pensando que tenemos que cambiar la dinámica", sentenciaba Torrecilla.

Vía: Información