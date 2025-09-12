Rubén Torrecilla: "Estoy fastidiado por perder con un balón parado después de defender 80 minutos con uno menos"

El Hércules ha sumado su segunda derrota consecutiva en tres partidos disputados tras caer por la mínima contra el Algeciras en casa. El partido estuvo condicionado por la expulsión de Javier Rentero en el minuto trece. Sin embargo, lo que más ha enfadado a Rubén Torrecilla ha sido el error de Adrián Bolo en la defensa del córner con el que se adelantó el equipo rival. "Fastidiado por perder el partido con un balón parado después de hacer el esfuerzo de defender 80 minutos con uno menos", ha sentenciado el técnico desde la sala de prensa del Rico Pérez.

Ha explicado que Mayorga, el rematador que marcó para el Algeciras, "es un central ganador que ya conocíamos y me fastidia muchísimo perder en balón parado cuando cada quien tiene las marcas , y justo esa marca era la que no se podía perder".

Debilidad en el balón parado

Otra acción a balón parado, con una caída de Samu Vázquez en el área y petición de revisión arbitral por parte del Hércules, ha sido causa de disgusto para el entrenador blanquiazul. "Termino cabreado con el VAR porque la jugada de Samu Vázquez es un agarrón clarísimo por detrás", ha sostenido Torrecilla al tiempo que ha reclamado a sus jugadores que tienen que "agarrar, bracear, ser más listos, más vivos" para defender este tipo de acciones.

No carga contra Rentero por su error, una mano como último hombre que le deja fuera también en el próximo choque contra el Cartagena, y le ha exculpado al asegurar que "son acciones tan rápidas que, para mí, es un pequeño error". Tras la roja dió entrada a Cantero, a quien quiso dar "una oportunidad" teniendo en cuenta que Sotillos había jugado en la jornada anterior, mientras que sacó a Mangada porque consideraba que mantenerlo en el campo a costa de sustituir a otro jugador hubiese sido "sacrificar en ataque".

"Es muy difícil analizar a los delanteros hoy"

Ante la escasa creación ofensiva de su equipo, con tan solo dos balones al arco desde las cabezas de Bolo y Jeremy, Torrecilla ha querido contar como "ocasiones" los balones a la olla que lanzaba Javi Jiménez desde el lateral , jugador que, adelantó el entrenador, apunta a la titularidad conforme vaya ganando fondo físico. Además, quiso defender a su grupo tras el mal resultado: "Veo la actitud, veo las ganas, la juventud de alguno que tiene mucha hambre, creo que todo eso nos llevará a cumplir el objetivo, pero tenemos que trabajar".

Cuestionado por la sensación de desconexión de los extremos y delanteros, ha considerado que jugar con diez les ha impedido hacer otra cosa y opina que analizar su actuación "es muy difícil hoy". "No es fácil el papel de Solde y Rojas porque los llevaron a defender muy bajo, Solde se ha cabreado por no poder hacer lo que hubiese querido", ha justificado el técnico blanquiazul. De Jeremy, quien tuvo buenos minutos y creó más ocasiones que sus compañeros de posición, Torrecilla ha asegurado estar contento, pero advierte que fue un riesgo y que "ha jugado más minutos de los que debería" en su regreso a la competición tras más de cinco meses apartado por lesión.