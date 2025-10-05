Rubén Torrecilla, entrenador del Hércules: "El equipo se viene abajo ante cualquier contratiempo"

Terminó el encuentro en Teruel y el Hércules seguirá otra semana más hundido en la clasificación. El conjunto dirigido por Rubén Torrecilla se vio superado por el rival y cayó por 2-1 pese al último gol de Jorge Galvañ. En rueda de prensa, el técnico del conjunto alicantino no ha podido esconder la decepción. "Quiero pedirle perdón a la afición porque ha venido en masa y no le hemos dado ninguna alegría. Pasan las jornadas y siguen sin llegar victorias y alegrías, los detalles no caen de nuestra parte", opinaba el preparador extremeño.

"Luchar contra corriente en este campo cuando cometes errores individuales es muy difícil. Con el 2-1 les hemos metido en su campo, pero tengo la sensación de que no manejamos bien las áreas. Hemos tenido situaciones donde podíamos haber hecho algo más. El equipo está fastidiado, tenemos que controlar lo que está al alcance de nuestra mano", señalaba Torrecilla.

Sobre que puede arreglar esta mala dinámica y la nefasta situación clasificatoria, Rubén Torrecilla ha sido contundente. "Se arregla con una victoria". El técnico ha destacado que en el caso de haber marcado el primer gol antes, el rival habría bajado anímicamente. "Ante cualquier contratiempo el equipo se viene abajo. Queremos conseguir una victoria para darle una alegría a nuestra gente y en especial a los jugadores, que se lo merecen. Se dejan todo lo que tienen y lo intentan, pero la suerte no está de nuestro lado".

"Lo hemos intentado, pero eso no es suficiente en estos campos" Rubén Torrecilla — Entrenador del Hércules

"El 5-4-1 planteado por el Teruel no era nada fácil. En la segunda parte el césped estaba mucho más seco, algo que tampoco ayudaba. Hemos tenido muchas pérdidas porque el rival presionaba bien, el partido lo hemos acabado con toda la artillería y más no se puede poner. Lo hemos intentado, pero eso no es suficiente en estos campos. Así es imposible sacar puntos. No queda otra que seguir trabajando y esperar que llegue la primera victoria lo antes posible. Hay que enfocarse en lo controlable y en lo que está al alcance de nuestra mano", apuntillaba.

El técnico ha confirmado que Peña y Parodi estaban en el vestuario tras la finalización el encuentro. "Están en el vestuario apoyando a todo el equipo. Hay que preparar la semana lo mejor posible, soy consciente de que el entrenador vive de los resultados. Me estoy dejando todo por este escudo y le quiero dar la enhorabuena a Galvañ porque ha hecho un partido espectacular. Tenemos que conseguir una victoria que nos cambie el chip".

"Ahora, incluso centrales que son contundentes como Rentero están cometiendo errores. Es fútbol y esto va de meterla como sea. Estoy tranquilo, ante los golpes hay que levantarse, no queda otra", sentenciaba Rubén Torrecilla.

Vía: Información