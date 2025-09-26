Los roles se empiezan a definir en el FC Cartagena

El inicio de temporada del Cartagena se puede calificar como notable. Tras las cuatro primeras jornadas, el equipo se mantiene invicto y está colíder con dos victorias y dos empates y un total de ocho puntos sobre doce posibles. De momento, está llevando la conocida como ‘media inglesa’ a rajatabla, que a final de temporada sería sinónimo de éxito.

La fórmula elegida por Javi Rey, en relación a la elección de los onces titulares, en este inicio de la competición y que de momento está dando buenos resultados, está siendo la de hacer sentir a todos los integrantes de la plantilla como importantes. A excepción de Iván Martínez, guardameta suplente y que no ha jugado en ningún momento, y de los jugadores lesionados, el resto está teniendo la confianza del entrenador y está jugando en mayor o menor medida.

Eso sí, aunque Javi Rey le está dejando a todos poder demostrar en el verde sus capacidades, ya se están empezando a definir los roles de muchos de los integrantes de la plantilla y la afición empieza a saber quiénes son los titulares o, por lo menos, los que, tras esta semana atípica de partidos y viajes, parten con ventaja para asentarse en un once más estable.

Lucho García ha ganado la batalla en la portería. Javi Rey le dio la primera oportunidad y comenzó la temporada de titular bajo palos y con sus actuaciones ha devuelto la confianza depositada por el entrenador gallego. El cancerbero colombiano está mostrando mucha seguridad en todas sus acciones y además se está viendo la agilidad de reflejos y liderazgo que ya se le conocían de sus anteriores equipos.

En defensa parece que hay tres titulares muy claros. En el centro de la zaga se han afianzado en el puesto Rubén Serrano e Imanol Baz por dos razones: la primera, el buen hacer de ambos, que están demostrando mucha seguridad y una buena compenetración entre ellos. La segunda es que no están teniendo competencia por las lesiones, ya que Marco Carrascal ha caído lesionado de larga duración y Fran Vélez no termina de recuperarse de sus molestias que le están impidiendo pelear el puesto. En el lateral zurdo, aunque están teniendo minutos ambos, se ve que Nacho Martínez es el titular y, si el físico le responde, se afianzará como dueño del carril izquierdo albinegro.

En la sala de máquinas hay debate, pero los titulares se están ganando el puesto. La pareja Álex Fidalgo y Pablo Larrea está sorprendiendo positivamente. Se esperaba mucho de ellos, ya que, por un lado, el mediocentro gallego venía de hacer una buena temporada en el Ourense y se veía esta temporada como la de su confirmación como un futbolista importante en la categoría, mientras que Pablo Larrea, con experiencia acreditada en la Primera Federación, necesitaba un año con continuidad y siendo un líder, y lo está consiguiendo. La forma de jugar de cada uno, además, está ayudando a que puedan complementarse bien y el equipo lo está disfrutando.

Arriba hay tres jugadores que han demostrado que deben estar sobre el césped. Kevin Sánchez, Luismi Redondo y Chiki son intocables ahora. El primero, que aterrizó en la ciudad trimilenaria cedido por el Deportivo de La Coruña, es sin lugar a dudas la gran sensación del primer mes de competición. Kevin está aportando verticalidad, descaro y goles en este inicio de campeonato. Luismi Redondo, en cambio, ha dejado pinceladas de jugador con una calidad de otra división y se espera que esos detalles que ya ha dejado sean una constante en cada partido porque lo único que se teme de su rendimiento es la posible irregularidad. El otro ‘titularísimo’ es Chiki, que ha disipado una de las dudas que se tenía en el equipo cuando se terminó la confección de la plantilla, que no era otra cosa que la posible falta de gol. El atacante, que llegó a la ciudad portuaria tras un año complicado en Ferrol, ha demostrado desde la pretemporada que está de dulce de cara a portería. Aporta en el campo y además está haciendo goles.

Las dudas en la banda derecha

Hay dos puestos que nadie tiene claro quién va a ser el titular y por dos razones diferentes. En el lateral derecho tiene Javi Rey un bendito problema, porque Dani Perejón y Marc Jurado están a un nivel alto y le están dando la razón a la dirección deportiva cuando apostó por ellos en el mercado de fichajes. Parece complicado que uno de los dos se asiente como titular, por lo menos a corto plazo. El otro puesto es justo el que está delante en la disposición táctica del equipo, el extremo diestro. Carlos Calderón, Ander Martín, Diego Gómez o incluso Nacho Sánchez, aunque este último rinde más por la izquierda, pelearán por ganarse ese puesto de titular en el costado derecho del ataque albinegro. Ninguno ha conseguido ganarse el puesto hasta el momento, aunque Diego Gómez es el que mejores sensaciones ha transmitido.

De Blasis, caso especial

Pablo de Blasis ya ha dejado un momento inolvidable esta temporada. Ese gol para darle al Cartagena los tres puntos ante el Hércules es el típico tanto que, en las conversaciones sobre el equipo, saldrá para recordar partidos e instantes únicos. Ahora la duda es cuánto va a poder aportar el centrocampista argentino al equipo y qué rol va a tener este curso. Parece claro que su lugar en el esquema de Javi Rey estará en el mediocentro, por lo que tendrá que pelear con Fidalgo y Larrea para ganarse un puesto u obligar al técnico a cambiar el sistema. El ‘chiquito’ está más que capacitado para lograr ambos objetivos y es una de las dudas que todavía existen en la plantilla albinegra.

Ante el Algeciras, el viernes 17

El FC Cartagena ya conoce un nuevo horario. En concreto, el de la octava jornada de la Primera Federación. El cuadro albinegro se medirá al Algeciras CF el viernes 17 de octubre a las 21.15 horas en el estadio municipal Cartagonova. El choque, que se disputará bajo los focos, abrirá la jornada y permitirá a la afición albinegra disfrutar de un nuevo encuentro en horario nocturno, una franja cada vez más habitual, ya que fue prácticamente el mismo horario que tuvo el conjunto dirigido por Javi Rey ante el Atlético Madrileño; aquel día fue viernes a las 21:30.

Sin médico

El cuadro albinegro no presentó médico en el partido ante el Hércules del pasado domingo. Así lo recogió en el acta el colegiado del encuentro. El Cartagena sale esta semana en el apartado de sanciones de la RFEF. Según el artículo 21 de las bases de competición, los clubes de la categoría tienen la obligación de tener adscrito a la plantilla, mediante su correspondiente licencia, a un médico que deberá estar presente en todos los partidos del equipo, así como en los entrenamientos y asumir otras responsabilidades como las de los controles antidopaje. No hay multa ni sanción de momento, pero ya tiene el aviso el club albinegro.

Vía: La Opinión de Murcia