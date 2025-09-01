Rober Ibáñez, inscrito como jugador del Eldense

El Eldense ha cerrado la contratación del extremo de 32 años Rober Ibáñez. En una operación relámpago que se activó el domingo y que se ha cerrado este lunes, porco antes de las seis de la tarde. De esta manera, el jugador valenciano, que la temporada pasada jugó en el PAS Lamia de la Primera División griega, se suma al proyecto del Deportivo para competir en Primera RFEF.

A sus 32 años entra a formar parte del proyecto deportivista que luchará por volver a la Segunda División. Formado en la cantera del Valencia, ha pasado por equipos importantes del fútbol nacional como Osasuna, Getafe, Leganés o Levante. Precisamente con este último se quedó a un suspiro de ascender a Primera hace dos años. Es diestro, pero tiene capacidad para actuar por ambos costados en posiciones de ataque.

Ahora, tras un breve y deslucido paso por el PAS Lamia griego donde solamente ha jugado 11 partidos, regresa a España con el Deportivo. Cuenta con 112 partidos en Segunda División y otros 69 en Primera. Además, según la página especializada en fichajes Transfermarkt, llegó a tener un valor de mercado de 2,5 millones de euros en 2016.