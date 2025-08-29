La RFEF cambia el horario deI UD Ibiza-Hércules tras las quejas de ambos equipos

Cambio en el UD Ibiza-Hércules. El órgano competicional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado la solicitud del club alicantino para modificar el horario del encuentro frente a la UD Ibiza, correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de Primera Federación.

El partido, inicialmente programado para el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 16:00 horas, se celebrará finalmente el sábado 6 de septiembre a las 21:15 horas, según ha comunicado el club alicantino.

La decisión se sustenta en las dificultades logísticas para el desplazamiento y retorno de la expedición herculana hasta Ibiza en plena temporada alta, así como en la conveniencia de un horario nocturno por motivos de seguridad ante las altas temperaturas previstas en el horario de tarde que se había fijado en un principio.

Tras las quejas de los entrenadores

Esta respuesta de la RFEF se da después de que este jueves los entrenadores de ambos equipos expresasen sus quejas en sala de prensa por la escasa antelación, de poco más de una semana, con la que se anunciaron los horarios de la jornada. El técnico herculano, Rubén Torrecilla, lamentó que la situación dejaba sin margen al club para arreglar los traslados y hospedajes, y elevó una queja mayor por el horario de ese encuentro, a las 16:00 horas en pleno verano mediterráneo.

"Nosotros hemos hecho una reclamación junto al Ibiza y ahora tienen que cambiarlo. Pueden hacer 30 grados y 78 % de humedad. ¿Hay que adaptarse a todo? Hay que adaptarse, pero si puedes poner a las siete de la tarde no tomas a las cuatro. La temperatura baja, se ofrece mejor fútbol, la gente que vaya a la tarde no estaría a 78 % o 100 % de humedad, a 30 grados", sostuvo Torrecilla.

Desde el equipo local, la UD Ibiza, su entrenador, Paco Jémez, declaró también en contra de los horarios. "La manera de mejorar la liga es sacar los horarios con mucha más antelación, ya que no cuesta dinero, lo que cuesta es trabajo. Hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que el horario del partido se cambie".

"El Hércules no tiene billetes de avión"

Asimismo, Jémez llegó incluso a asegurar que "el Hércules no tiene billetes de avión para venir el viernes porque les dicen ocho días antes cuando tienen que venir a jugar a Ibiza. Tienes que sacar billetes de avión y hotel para 45 personas, y eso es imposible. Es que no van a poder venir, y ese problema lo tenemos nosotros todas las semanas". Finalmente, la reclamación presentada por ambos clubes ha sido tenida en cuenta por la RFEF.