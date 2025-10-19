Fútbol catalán
El Reus Reddis mide a un Sant Andreu crecido
Los tarraconenses reciben a un equipo que llega de vencer
El otro derbi lo protagonizarán Terrassa y Espanyol B
Isaac Fandos
La visita de los cuadribarrados al campo del Reus Reddis será uno de los principales focos de atención en el grupo 3 de Segunda RFEF.
El derbi catalán llega en un momento ciertamente extraño: los tarraconenses son terceros, pero vienen de perder en el Johan Cruyff ante el filial azulgrana (4-2), mientras que el Sant Andreu venció al Valencia Mestalla (3-2) para salir del descenso. Por el momento, el rendimiento de los de Natxo González está por debajo de lo esperado, pero esta victoria les puede hacer coger impulso.
Por su parte, el Girona B, el otro catalán en zona de play-off, recibe en casa a un Andratx que rompió su dinámica de tres derrotas seguidas con un triunfo meritorio ante el Atlético Baleares que lo puso en media tabla; el Olot se desplaza hasta Torrent, feudo de uno de los tres equipos que todavía no sabe lo que es ganar; el Terrassa recibe en el Olímpic al Espanyol B, en un derbi catalán entre dos equipos que tienen que escalar posiciones; y el Atlètic Lleida recibirá en el Camp d’Esports a un Barça Atlètic líder y que llega lanzado con cuatro victorias seguidas.
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo
- Rashford apunta al '9' y Balde podría ser la gran sorpresa en el extremo
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios