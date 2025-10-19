Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Reus Reddis mide a un Sant Andreu crecido

Los tarraconenses reciben a un equipo que llega de vencer

El otro derbi lo protagonizarán Terrassa y Espanyol B

La tribuna presentará una gran entrada

La tribuna presentará una gran entrada / Reus Reddis

Isaac Fandos

La visita de los cuadribarrados al campo del Reus Reddis será uno de los principales focos de atención en el grupo 3 de Segunda RFEF.

El derbi catalán llega en un momento ciertamente extraño: los tarraconenses son terceros, pero vienen de perder en el Johan Cruyff ante el filial azulgrana (4-2), mientras que el Sant Andreu venció al Valencia Mestalla (3-2) para salir del descenso. Por el momento, el rendimiento de los de Natxo González está por debajo de lo esperado, pero esta victoria les puede hacer coger impulso.

Por su parte, el Girona B, el otro catalán en zona de play-off, recibe en casa a un Andratx que rompió su dinámica de tres derrotas seguidas con un triunfo meritorio ante el Atlético Baleares que lo puso en media tabla; el Olot se desplaza hasta Torrent, feudo de uno de los tres equipos que todavía no sabe lo que es ganar; el Terrassa recibe en el Olímpic al Espanyol B, en un derbi catalán entre dos equipos que tienen que escalar posiciones; y el Atlètic Lleida recibirá en el Camp d’Esports a un Barça Atlètic líder y que llega lanzado con cuatro victorias seguidas.

