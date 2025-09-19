Un Real Murcia muy vulgar salva un punto en el minuto 94

Si lo que se vio este viernes en Nueva Condomina es el oro que nos prometía Joseba Etxeberria, vamos a empezar a pensar que el técnico del Real Murcia tiene poco de 'Rey Midas', porque de momento de oro nada de nada. De momento, el Real Murcia es tan mediocre que la pasada temporada, o que la anterior, o que la de más atrás. De hecho, lo de ganar en Nueva Condomina en la primera jornada ya se ha demostrado que fue una utopía. De hecho, lo de la derrota en Marbella y el empate frente al Atlético B se ajusta totalmente a la realidad de este Real Murcia. Un Real Murcia decepcionante, un Real Murcia roto en el centro del campo, un Real Murcia que solo logró salvar un punto con un gol en el minuto 94, un gol de Palmberg que pendió de un hilo, por un fuera de juego de Flakus, pero que acabó subiendo al marcador para evitar que el sonrojo fuera un poco menor para los murcianistas.

Y es que ese gol de Palmberg, que igualó el de Álex Rubio en el 23, no tapa las vergüenzas que no se parece ni en la sombra de los ojos al equipo que nos han ido vendiendo tanto Goiria como Etxeberria a lo largo de todo el verano. Y no parecen pequeños ajustes lo que le faltan al cuadro grana, o por lo menos eso queda reflejado en el juego, un juego que durante muchos minutos recuerda al del Real Murcia de Gustavo Munúa. Porque el Real Murcia de Etxeberria es un equipo que juega como pollo sin cabeza, un equipo que por ahora solo nos regala mediocridad.

Andaba todo el mundo pendiente de la vuelta de Moyita, y Moyita debutó este viernes oficialmente con la camiseta del Real Murcia. Tenía el ex del Castellón la difícil misión de dar consistencia a un centro del campo demasiado débil, sin embargo, al descanso, la medular de los granas volvía a quedar más que señalada. Y es que si los de Etxeberria se fueron por detrás en el marcador fue por una grave pérdida de balón de un Isi Gómez que, después de superar la lesión que le tuvo fuera en los últimos meses de 2024, nunca ha vuelto a recuperar su balón. Le regaló el madrileño el balón al Villarreal B, y el Villarreal B no perdonó. Condujo magistralmente la contra Víctor Moreno y sentenció un Álex Rubio que hizo valer la 'ley del ex'.

Era el minuto 23 cuando el delantero madrileño batía a Gazzaniga, pero el 0-1 del Villarreal B no era cosa de un minuto. Es verdad que Isi Gómez les puso la acción de ataque en bandeja, pero también es cierto que los de Albelda habían saltado al césped de Nueva Condomina con valentía y con paciencia, confirmando su gusto por el balón, demostrando que tenían estudiados a los granas, a los que en muchas ocasiones buscaron la espalda. Tuvieron la posesión y dominaron, hasta el punto de dejar al Real Murcia prácticamente borrado del campo. De hecho, en esos primeros minutos solo se puede destacar una acción de Ekain en el minuto 2 que Etxeberria mandó a revisar por un posible penalti, aunque esta vez no hubo suerte; y un centro de Mier que buscaba a Álvaro Bustos.

Poco más se vio de un Real Murcia que, pese a jugar ante su afición, nunca fue protagonista en esos primeros minutos. Un Real Murcia que, además, acusó el gol de Álex Rubio. Un Real Murcia que ni la entrada de Moyita ni la aparición de Mier por banda lograba cambiar de cara respecto a las jornadas anteriores, donde tampoco logró dejar un buen sabor de boca. Es más, el Villarreal tuvo otras dos muy claras. Llegó a marcar Viveros, pero por suerte el futbolista amarillo controló el balón en fuera de juego; y la volvió a tener Víctor Moreno, apareciendo en ese minuto 38 Gazzaniga.

Mientras que Etxeberria ya tenía jugadores calentando, lo que demostraba que no estaba demasiado satisfecho con lo que estaba viendo, el Real Murcia consiguió trasladarle un poco la presión al Villarreal B. Y, como ocurriera ante el Atlético Madrileño, los murcianistas tuvieron ocasiones suficientes para marcharse por lo menos con un empate. Sin embargo, las malas noticias aumentaron, malas noticias que tienen que ver con las dificultades para ver puerta. Aunque en esta ocasión también es cierto que el meta visitante Rubén Gómez no lo puso nada fácil, convirtiéndose en el salvador de los suyos.

Hasta cinco claras logró tener el Real Murcia antes del descanso. Le quitó el gol Rubén Gómez a Ekain tras un gran centro de Mier; volvió a aparecer el guardameta en un remate de Pedro Benito después de una buena pared con Moyita; y no estuvo fino Álvaro Bustos. Incluso Flakus se probaba con la misma suerte que sus compañeros, encontrándose con una estirada del cancerbero amarillo.

Que no tiene todavía demasiadas claras las cosas Etxeberria se demostró tras la vuelta de vestuarios. A las primeras de cambio el entrenador del Real Murcia ya había realizado dos cambios. Se quedaba en la caseta Isi Gómez, señalado posiblemente por la acción que le costó el gol a los granas, pero también por su falta de presencia en el centro del campo; y tampoco volvía al campo Álvaro Bustos. Los elegidos para hacer reaccionar a los granas fueron Pedro León y Antonio David, éste último, al igual que Moyita, de estreno tras su paso por la enfermería.

No volvió al Real Murcia con esa intensidad con la que se marchó. Daba la sensación que el Villarreal B, ahora más tranquilo atrás, tenía todo controlado. Por no encontrar no encontraba el Real Murcia ni la fortuna. Porque marcó Flakus, tras un rechace de Rubén Gómez a disparo de Pedro Benito, sin embargo el gol del esloveno no subió al marcador. El colegiado, después de ver la jugada en la pantalla, consideró que era fuera de juego, un fuera de juego ajustadísimo y que podría haber caído para un lado o para otro. En esta ocasión, el Murcia se encontró 'cruz'.

