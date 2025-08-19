El Real Murcia traspasa a Toral al filial del Betis

Que el Real Murcia y Antonio Toral iban a separar sus caminos era un secreto casi a voces que se ha dilatado hasta mediados de agosto. Y es que el club grana ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo con el Real Betis Balompié para que el canterano de Pliego se marche traspasado a su filial, por lo que se convertirá esta temporada en rival del cuadro murcianista al competir también en el grupo II de Primera Federación.

El Real Murcia ha recibido una importante cantidad económica por el futbolista, que no ha trascendido a través de ambos comunicados, pero que no se acerca a la cláusula de rescinción que tenía en su contrato (unos 750.000 euros). No obstante, la entidad murcianista se ha reservado un 50% de una futura venta, lo que puede incrementar el beneficio de la operación si el murciano es vendido por el conjunto bético en los próximos años.

Antonio Toral disputó 24 partidos con el Real Murcia en Primera Federación y firmó dos asistencias. Sin embargo, a pesar de su irrupción desde el Imperial hasta hacerse con un hueco en los planes del técnico Fran Fernández, acabó desapareciendo de sus planes en el tramo decisivo de una temporada pasada en la que el conjunto grana disputó el play off de ascenso a Segunda División.

El futbolista de Pliego estaba siendo uno más esta pretemporada en los planes de Joseba Etxeberria. De hecho, así lo expresó el propio entrenador tras un amistoso hace 20 días ante el Lorca Deportiva, pero su intención de cambiar de aires ha llevado al club grana a llevar a cabo esta operación por un Antonio Toral que ocupaba ficha sub-23 y que ahora ha firmado un contrato con el Real Betis hasta junio de 2028.

El filial verdiblanco, un buen escaparate

Toral llega ahora a un Betis Deportivo que compite en el grupo II de Primera Federación, es decir en el mismo grupo que el Real Murcia, y que ha realizado este verano hasta siete incorporaciones nuevas. En esa plantilla destaca el joven Pablo García, que se encuentra en dinámica del primer equipo, entrando con asiduidad en los planes de Manuel Pellegrini. Y ese será uno de los objetivos de Toral en el filial verdiblanco, intentar brillar para tener la oportunidad en un Betis en el que las últimas temporadas han salido diversos jóvenes que, en algunos casos, como Assane Diao, Jesús Rodríguez o Rodri, se han marchado traspasados a otros clubes aprovechando el escaparate que supone el Benito Villamarín.