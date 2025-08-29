El Real Murcia saca la chequera para firmar al pivote sub-23 Sekou

Aunque el mercado de fichajes en el Real Murcia parece completamente centrado en la llegada del delantero David Flakus, el trabajo de Asier Goiria parece ir más allá de las negociaciones con el Castellón. Faltan varios futbolistas para elevar el nivel de la plantilla de Joseba Etxeberria y este mismo viernes se ha anunciado la contratación de un jugador que llega para completar el centro del campo, aportando ese perfil defensivo que no existía dentro del equipo. Se trata del maliense Sekou Djanbou, futbolista de 20 años, que llega procedente de las bases del Leganés y por el que se ha pagado traspaso, una cantidad importante dado que el africano no ha disputado ni un minuto en Primera RFEF. Según informaba el diario AS, el Real Murcia habría desembolsado una cifra cercana a los 200.000 euros.

Sekoi Djanbou llega del Leganés, aunque la última temporada no la jugó en el conjunto pepinero, al ser cedido al MFK Vyskov de la segunda división checa. Allí disputó 30 partidos. Anteriormente había formado parte de las bases del conjunto madrileño, siendo su techo hasta ahora en España la Tercera RFEF, por lo que con el Real Murcia tiene la oportunidad de dar un importante paso en su corta trayectoria.

"Como futbolista, el Real Murcia incorpora a un mediocentro zurdo de corte defensivo fuerte y de gran físico. Destaca por ser un jugador muy expeditivo, ganador de duelos y que también puede jugar de defensa central", explicaba la nota del club grana. Según distintas informaciones Sekou ha optado por aterrizar en Nueva Condomina en busca de minutos para así poder tener posibilidades de estar presente en la próxima edición de la Copa África, competición que se jugará entre diciembre y enero.

El centrocampista ya se encuentra en Murcia y este sábado se ejercitará por primera vez junto a sus nuevos compañeros y a las órdenes de Joseba Etxeberria.