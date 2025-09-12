El Real Murcia pone en marcha su plan ‘B’ para la defensa

Aunque las lesiones en el fútbol son impredecibles, una plantilla bien estructurada puede anticiparse a sus efectos. En el caso del Real Murcia la planificación deportiva de este verano decidió correr los mismos riesgos que el anterior para conformar su defensa. Una fórmula que le fue bien hace un año, pero que le ha llevado a un escenario totalmente diferente diez días después de bajar la persiana en el mercado de fichajes.

Y es que la lesión de Esteban Saveljich puede alterar todo lo planteado en una posición donde más efectivos se han mantenido respecto a la pasada campaña. El estado de la rodilla del central argentino ha generado gran preocupación en la Nueva Condomina. Durante el amistoso ante el Elche tuvo que ser sustituido al notar que algo no iba bien en su articulación derecha, la misma en la que en 2023 tuvo que ser intervenido por una rotura del ligamento cruzado.

El Real Murcia todavía no ha emitido ningún parte médico pero, incluso con los pronósticos más optimistas, podría quedarse sin Saveljich durante algunos meses. Es por ello que Joseba Etxeberria, el actual técnico murcianista, ha puesto en marcha la maquinaria del plan ‘B’ que existía en la configuración de la plantilla realizada por Asier Goiria este verano.

El director deportivo apostó por contar con tres centrales (Alberto González, Jaso y Saveljich), dos laterales derechos (Vicente y Mier) y un solo efectivo en el costado izquierdo (Cristo Romero). Sin embargo, ahí entraba en juego el ‘comodín’ del canterano Andrés López. El murciano también partió el pasado verano como miembro del primer equipo, pero en enero tuvo que marcharse cedido al Yeclano en busca de minutos.

Ahora, con la baja de Saveljich, el Real Murcia se enfrenta a un escenario de riesgo con el que no contó en el anterior ejercicio, ya que ahora es Antxon Jaso, que ya coincidió con Etxeberria durante su etapa en el filial del Athletic Club, el que ocupa el puesto del central argentino en el once inicial junto Alberto González.

Esto implica que el fondo de armario se reduzca, ya que tan solo cuenta ahora con Andrés López, que venía arrastrando molestias musculares en este inicio de competición debido a una microrrotura, y la opción del centrocampista Sekou, fichado del filial del Leganés este verano como mediocampista defensivo, pero que también puede desempeñar el rol de central en caso de necesidad, para poder paliar cualquier otro contratiempo como lesiones o sanciones.

Además, en caso de confirmarse los peores presagios, con una baja de larga duración de Saveljich, el Real Murcia tan solo podría incorporar a un futbolista que se encuentre actualmente sin equipo para el puesto de central de manera inmediata. Ya sería en enero, con la apertura del mercado invernal, cuando podría lanzarse a otro tipo de operaciones con jugadores que se encuentren actualmente en las filas de cualquier otro equipo.

La enfermería, un problema

A la lesión de Andrés López en estas primeras semanas, se unen las molestias de Sergio Moyita y a Antonio David, otros dos futbolistas llamados a ser importantes dentro del equipo, pero que andan renqueantes. Ninguno de los dos pudo entrar en la convocatoria frente al Marbella ni ante el Juventud Torremolinos. Tampoco estuvo para este primer encuentro en casa el lateral Jorge Mier, aunque ha comenzado a trabajar con el resto del grupo. También hay que añadir las molestias del extremo Zeka, quien también andada tocado de la rodilla tras su participación en la jornada inaugural en la derrota ante el Marbella.